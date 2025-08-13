U BOLNICAMA TRI OSOBE: Saobraćajna nezgoda na auto-putu kod Leskovca

Dve osobe transportovane su u Klinički centar u Nišu, a jedan muškarac, državljanin Severne Makednije, u leskovačku Opštu bolnicu nakon saobraćajne nezgode koja se juče, u ranim jutarnjim satima, dogodila na auto-putu između Leskovca i Niša.

Ilustracija/foto: I.Mitić

Saobraćajna nezgoda dogodila se kod leskovačkog sela Lipovica, u smeru ka Beogradu, oko 7.30 časova, kada je došlo do sudara dva putnička automobila.

Jedan od vozača izgubio je kontrolu nad vozilom, koje se prevrnulo na krov nakon sletanja sa auto-puta, zbog čega je došlo do jednočasovnog prekida saobraćaja i stvaranja kilometarskih kolona vozila.

Stanje povređenih pacijenata upućenih u Niš nije poznato, dok je muškarac, nakon kompletne dijagnostike, otpušten iz leskovačke bolnice, jer je ustanovljeno da nema potrebe da bude hospitalizovan. Uzrok ovog sudara biće poznat nakon prikupljanja svih neophodnih informacija, a na osnovu uviđaja obavljenog na licu mesta.