U BOLNICAMA TRI OSOBE: Saobraćajna nezgoda na auto-putu kod Leskovca
Dve osobe transportovane su u Klinički centar u Nišu, a jedan muškarac, državljanin Severne Makednije, u leskovačku Opštu bolnicu nakon saobraćajne nezgode koja se juče, u ranim jutarnjim satima, dogodila na auto-putu između Leskovca i Niša.
Saobraćajna nezgoda dogodila se kod leskovačkog sela Lipovica, u smeru ka Beogradu, oko 7.30 časova, kada je došlo do sudara dva putnička automobila.
Jedan od vozača izgubio je kontrolu nad vozilom, koje se prevrnulo na krov nakon sletanja sa auto-puta, zbog čega je došlo do jednočasovnog prekida saobraćaja i stvaranja kilometarskih kolona vozila.
Stanje povređenih pacijenata upućenih u Niš nije poznato, dok je muškarac, nakon kompletne dijagnostike, otpušten iz leskovačke bolnice, jer je ustanovljeno da nema potrebe da bude hospitalizovan. Uzrok ovog sudara biće poznat nakon prikupljanja svih neophodnih informacija, a na osnovu uviđaja obavljenog na licu mesta.
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)