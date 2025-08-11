Nesreće

TINEJDŽER U NIŠU PAO SA ČETVRTOG SPRATA: Lekari mu se bore za život

V.N.

11. 08. 2025. u 17:59

TINEJDžER star 17 godina iz Niša zadobio je višestruke teške povrede nakon što je u subotu pao sa četvrtog sprata zgrade u Ulici Jovana Ristića.

Foto: M. Anđela/Profimedia

On je prevezen hitno u Univerzitetski klinički centar u nišu gde je operisan, dok je o padu mladića obaveštena i policija.

- Pacijent je primljen u subotu sa teškim politraumama unutrašnjih organa i koštano-zglobnog sistema. Odmah je operisan, nakon čega je hospitalizovan u jedinici intenzivnog lečenja Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju. Nalazi se na mehaničkoj ventilaciji pod stalnim nadzorom lekara i medicinskog osoblja - rečeno je u UKC Niš.

U niškoj policiji kažu da su obavešteni o slučaju i da su odmah izašli na lice mesta.

- Prijavljen je pad sa 4 sprata mladića starog 17 godina koji je zbrinut u UKC Niš. Policija je odmah izašla na lice mesta, nisu utvrđene nikakve sumnjive okolnosti - kažu u niškoj policiji.

(Blic)

