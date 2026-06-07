Hapšenja i istraga

KRVAVA TUČA NA ZELENOM VENCU: Mladić (25) izboden nožem u centru Beograda - Hitna pomoć imala pune ruke posla

Ana Đokić

07. 06. 2026. u 07:44

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MUŠKARAC (25) zadobio je povrede nožem u tuči koja se dogodila na uglu ulica Koče Popovića i Gavrila Principa na Zelenom vencu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

КРВАВА ТУЧА НА ЗЕЛЕНОМ ВЕНЦУ: Младић (25) избоден ножем у центру Београда - Хитна помоћ имала пуне руке посла

FOTO.Lj.P.

U toku noći su se dogodile i tri saobraćajne nesreće u kojoj su četiri osobe lakše povređene.

Ekipe Hitne pomoći u toku noći su obavile 125 intervencija, od kojih je oko 20 bilo na javnom mestu, i to uglavnom zbog mladih osoba u alkoholisanom stanju.

Za pomoć su se najviše javljali astmatičari, onkološki i srčani bolesnici.

(Tanjug)

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