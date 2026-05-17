Hapšenja i istraga

PRONAĐEN MRTAV MUŠKARAC U PARKIRANOM AUTU: Telo zatečeno preko puta zgrade MUP-a

V.N.

17. 05. 2026. u 15:12

LEKARI su mogli samo da konstatuju smrt, a prve informacije ukazuju da nema tragova nasilja.

ПРОНАЂЕН МРТАВ МУШКАРАЦ У ПАРКИРАНОМ АУТУ: Тело затечено преко пута зграде МУП-а

Foto: N. Živanović

Na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu, u parkiranom automobilu, zatečeno je telo muškarca, a kako ukazuju prve informacije, muškarac je preminuo prirodnom smrću.

Prema rečima doktorke Duške Lakete iz Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihova ekipa izašla je u 12:45 po prvom prioritetu na lice mesta na Bulevaru oslobođenja prekoputa zgrade MUP-a.

U vozilu je zatečen NN muškarac, a lekari su mogli samo da konstatuju smrt na licu mesta.

Prema prvim indicijama, radi se o prirodnoj smrt i nema tragova nasilja.

Iz PU Novi Sad potvrđeno je da je na parkingu na Bulevaru oslobođenja kod broja 60, u vozilu pronađeno telo muškarca (54) iz Veternika.

Na telu nema vidljivih povreda, a biće poslato na obdukciju.

(Alo)

