PRONAĐEN MRTAV MUŠKARAC U PARKIRANOM AUTU: Telo zatečeno preko puta zgrade MUP-a
LEKARI su mogli samo da konstatuju smrt, a prve informacije ukazuju da nema tragova nasilja.
Na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu, u parkiranom automobilu, zatečeno je telo muškarca, a kako ukazuju prve informacije, muškarac je preminuo prirodnom smrću.
Prema rečima doktorke Duške Lakete iz Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihova ekipa izašla je u 12:45 po prvom prioritetu na lice mesta na Bulevaru oslobođenja prekoputa zgrade MUP-a.
U vozilu je zatečen NN muškarac, a lekari su mogli samo da konstatuju smrt na licu mesta.
Prema prvim indicijama, radi se o prirodnoj smrt i nema tragova nasilja.
Iz PU Novi Sad potvrđeno je da je na parkingu na Bulevaru oslobođenja kod broja 60, u vozilu pronađeno telo muškarca (54) iz Veternika.
Na telu nema vidljivih povreda, a biće poslato na obdukciju.
(Alo)
Preporučujemo
MALOLETNIKA UBO NOŽEM: Pokušaj ubistva u Vrnjačkoj Banji
17. 05. 2026. u 12:50
IZBODEN MLADIĆ U OSTRUŽNICI: Pratili ga, pa izboli nožem, hitno prevezen u bolnicu
17. 05. 2026. u 11:01
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
FARMER OSTAVIO 5 KRAVA NA PUSTOM OSTRVU: 130 godina kasnije naučnici nisu mogli da veruju šta vide
PRIČA o pet krava ostavljenih na izolovanom ostrvu Amsterdam u Južnom okeanu prerasla je u jedno od najneobičnijih poglavlja moderne biologije.
14. 05. 2026. u 14:24 >> 20:55
Komentari (0)