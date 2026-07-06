NOVAK ĐOKOVIĆ GUBI VID USRED MEČA!? Oglasio se srpski teniser i šokirao sve

Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale Vimbldona. On će u utorak igrati 17. grend slem četvrtfinale na trećem grend slemu u sezoni, a rival će mu biti Kanađanin Feliks Ože-Alijasim.

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Međutim, ovih dana se dosta priča o Noletovom revoltu prema londonskom suncu. Naime, Đoković se sve vreme tokom meća sa Romanom Safijulinom žalio na sunce, čak ni kačket nije pomagao.

A u razgovoru sa srpskim novinarima objasnio je i kakav je problem tačno imao:

- Uvek imam problem sa tom pozicijom sunca na početku meča, oko jedan-dva popodne, kada je sunce direktno u nabačaju loptice sa jedne strane. Tada mi ostane senka i posle dva gema praktično ne mogu da vidim loptu“, objašnjava Đoković i dodaje:

- To je problem koji imam tokom cele karijere. Da li je zbog svetlih očiju ili nečeg drugog, ne znam, ali tako je – kako je“.

Novak je u četiri seta savladao Safijulina, ističe da uslovi za igru nisu bili laki.

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- Vetar je duvao veoma jako tokom celog meča. Mi smo to na terenu najviše osećali, možda se na tribinama nije toliko primećivalo. Sa jedne strane imao si osećaj kao da igraš protiv dvojice igrača. Dosta brejkova je došlo baš kada se igralo protiv vetra. On je veoma agresivan, igra čisto i brzo. Trebalo mi je malo vremena da se naviknem na njegov ritam i brzinu loptice. Iako se poznajemo, drugačije je kada nisi igrao protiv nekoga neko vreme. Počeo je veoma samouvereno“, kaže Đoković i dodaje:

- Mislio sam da će drugi set prelomiti meč i da će malo popustiti u trećem. Tražio je medicinski tajm-aut, ali se vratio, igrao odlično i osvojio treći set. Na kraju je jedan brejk bio dovoljan u četvrtom. Tada sam počeo malo bolje da igram sa osnovne linije“.

Novak je posebno zadovoljan jednim aspetkom igre.

- Ono što me je izvlačilo iz teških situacija bio je servis. Bio je zaista dobar. Video sam u statistici, ako se ne varam, da sam u drugom setu imao preko 80 odsto ubačenog prvog servisa, uz veoma visok procenat osvojenih poena. Trudio sam se da koristim uglove i varijacije, da izlazim na mrežu jer se nisam osećao dominantno sa osnovne linije, naprotiv. Morao sam malo da promenim igru i taktiku, da ga izbacim iz ritma, da odigram malo "prljavije", da promenim tempo, i to je na kraju uspelo - zaključuje Novak Đoković.