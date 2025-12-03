DROGU KRIO U ZAKOPANOM BURETU: Uhapšen sa 13 kilograma heroina i kokaina
U VIŠEM javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Panta Z. (42) zbog postojanja osnova sumnje da je u dvorištu porodične kuće 1. decembra 2025. godine neovlašćeno, radi prodaje držao ukupno oko 13 kilograma različitih vrsta narkotika.
On se na saslušanju branio ćutanjem, a tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da mu odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.
Postoje osnovi sumnje da je Panta Z. neovlašćeno radi prodaje u dvorištu porodične kuće, u buretu zakopanom u zemlji, držao ukupno 9.855,95 grama supstance koja sadrži heroin, 968,86 grama supstance u kojoj je detektovano prisustvo supstanci heroin, kofein i paracetamol i 2.493,19 grama kokaina.
Pronađena je i digitalna vagica, kao i aparat za vakumiranje na kojima je detektovano prisustvo supstance kokain, heroin i paracetamol za koje se sumnja da su korišćene pri razmeravanju i pakovanju opojne droge za prodaju, kao i 511,15 grama supstance kofein i paracetamol za koju se sumnja da je korištena za uvećanje mase pri pakovanju.
