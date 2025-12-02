IZ KUĆE VRBAŠANINA ODNEO NOVAC I SATOVE, A IZ KOMBIJA DOMAZDRAVLJA MEDICINSKU OPREMU: U Vrbasu uhapšen Subotičanin osumnjičen za krađu

POLICIJA u Vrbasu uhapsila je N. B. (44) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio dva krivična dela, teška krađa i krađa.

Foto: Shutterstock

On se sumnjiči da je preksinoć provalio u dvorišni stan jednog Vrbašanina i iz njega oduzeo znatnu sumu novca, u domaćoj i stranoj valuti i tri ručna časovnika. Takođe, sumnja se da je, iste noći, iz kombija Doma zdravlja, ukrao medicinsku opremu.

Šteta, pričinjena navedenim krivičnim delima, procenjuje se na oko 500. 000 dinara. Policija ga je, ubrzo zatim, pronašla, kao i ukradene stvari i gotovo celokupan iznos novca.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Vrbasu.