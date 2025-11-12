Hapšenja i istraga

POKUŠAO DA POBEGNE SA DROGOM OD POLICIJE: U Kuli uhapšen osumnjičeni za neovlašćeno držanje droge

Ljiljana Preradović

12. 11. 2025. u 13:29

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Kuli uhapsili su L. G. (30) iz okoline ovog mesta zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Foto Shutterstock

Kada je primetio patrolu, osumnjičeni je počeo da se kreće vozilom unazad, zatim je zaustavio automobil i pokušao da pobegne.

Policijski službenici su ga ubrzo sustigli i u „fijatu“ kojim je upravljao pronašli četiri paketića sa oko 20 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

L. G. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Vrbasu.

