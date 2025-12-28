PRONAĐENO ORUŽJE KOJIM JE IZBODENA BAKA NA NOVOM BEOGRADU
KAKO se saznaje, nož kojim je nekoliko puta manijak ubadao baku na Novom Beogradu pronađen je u toj opštini.
Za počiniocem se i dalje traga.
MUP je svuda podelio novu fotografiju monstruma, za kojim je od juče na snazi intenzivna potraga.
Napadač je uočen na nekoliko lokacija, te se veruje da se obruč oko njega sužava, a kako je jutros saopštio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potraga za njim je otežana zbog toga što u Srbiji ne postoji sistem za prepoznavanje lica.
Podsetimo, S. Ć. (67) je napadnuta i izbodena nožem, juče na Novom Beogradu, a u trenutku napada bila je sa unukom sa kojim se vraćala kući iz parkića.
(Informer)
