"BIO JE BOLESTAN" Prijatelji Aleksandra koji je iskasapio roditelje u Kruševcu otkrili šta se dešavalo pre zločina

PRIJATELjI Aleksandra V. (36) iz Kruševca u potpunom su šoku i van sebe nakon vesti da je ovaj uspešni mladić u porodičnom domu presudio roditeljima, a potom i sebi oduzeo život! Kako kažu, on nikada nije bio agresivna osoba.

- Aleksandar je bio dobar čovek, kulturan i fin, posvećen porodici i uvek bio tu da pomogne svima. Nedavno se odselio, a roditelje je redovno posećivao, međutim, poslednjih dana je bio bolestan i nigde nije izlazio, povukao se u kuću zbog prehlade, ali čuli smo se telefonom i sve je delovalo normalno. Juče nisam mogao da poverujem šta se desilo - priča za Kurir jedan od Aleksandrovih prijatelja.

Podsetimo, komšije su juče prijavile da su zatekli telo mlađeg muškarca na pločniku zgrade. Ubrzo se ispostavilo da je u pitanju Aleksandar i da je skokom sa 7. sprata izvršio samoubistvo. Međutim, tu nije bio kraj lošim vestim.

Ugasio celu porodicu

Ulaskom u stan zgrade ispred koje je pronađeno njegovo telo, policija je zatekla i tela njegovih roditelja i krvavi nož kojim su iskasapljeni.

- Koliko znam nije imao problema, ali čovek nikada ne zna šta se dešava u četiri zida neke porodice. On se bar nikada nije požalio, imao je dobar i stabilan posao i lepu vezu, čak je nedavno i verio devojku. Imali su velike planove, ne smem ni da zamislim kako je njoj. A on je ugasio celu porodicu u trenu - dodaje sagovornik.

Stanari okolnih zgrada rekli su ranije za Kurir da su čuli vriske, nakon čega je zavladala tišina koju su ubrzo prekinule sirene.

- Videli smo policiju kako ulazi, niko nam ništa nije govorio. Samo su rekli da je situacija ozbiljna, tek posle smo saznali da je, pored samoubistva, reč i o ubistvu. Ovo je miran kraj, nikada se ništa slično nije desilo - priča komšinica koja živi u neposrednoj blizini.

Na terenu su se nalazile i ekipe Hitne pomoći, ali uprkos brzoj intervenciji, nije bilo preživelih. Tela su izneta nakon višesatnog uviđaja, dok su forenzičari detaljno pregledali svaki deo mesta zločina.

Motiv krvoprolića još uvek nije poznat, s obzirom na to da nije bilo ranijih prijava nasilja u ovoj porodici, istraga je još uvek u toku.

