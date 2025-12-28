"BIO JE BOLESTAN" Prijatelji Aleksandra koji je iskasapio roditelje u Kruševcu otkrili šta se dešavalo pre zločina
PRIJATELjI Aleksandra V. (36) iz Kruševca u potpunom su šoku i van sebe nakon vesti da je ovaj uspešni mladić u porodičnom domu presudio roditeljima, a potom i sebi oduzeo život! Kako kažu, on nikada nije bio agresivna osoba.
- Aleksandar je bio dobar čovek, kulturan i fin, posvećen porodici i uvek bio tu da pomogne svima. Nedavno se odselio, a roditelje je redovno posećivao, međutim, poslednjih dana je bio bolestan i nigde nije izlazio, povukao se u kuću zbog prehlade, ali čuli smo se telefonom i sve je delovalo normalno. Juče nisam mogao da poverujem šta se desilo - priča za Kurir jedan od Aleksandrovih prijatelja.
Podsetimo, komšije su juče prijavile da su zatekli telo mlađeg muškarca na pločniku zgrade. Ubrzo se ispostavilo da je u pitanju Aleksandar i da je skokom sa 7. sprata izvršio samoubistvo. Međutim, tu nije bio kraj lošim vestim.
Ugasio celu porodicu
Ulaskom u stan zgrade ispred koje je pronađeno njegovo telo, policija je zatekla i tela njegovih roditelja i krvavi nož kojim su iskasapljeni.
- Koliko znam nije imao problema, ali čovek nikada ne zna šta se dešava u četiri zida neke porodice. On se bar nikada nije požalio, imao je dobar i stabilan posao i lepu vezu, čak je nedavno i verio devojku. Imali su velike planove, ne smem ni da zamislim kako je njoj. A on je ugasio celu porodicu u trenu - dodaje sagovornik.
Stanari okolnih zgrada rekli su ranije za Kurir da su čuli vriske, nakon čega je zavladala tišina koju su ubrzo prekinule sirene.
- Videli smo policiju kako ulazi, niko nam ništa nije govorio. Samo su rekli da je situacija ozbiljna, tek posle smo saznali da je, pored samoubistva, reč i o ubistvu. Ovo je miran kraj, nikada se ništa slično nije desilo - priča komšinica koja živi u neposrednoj blizini.
Na terenu su se nalazile i ekipe Hitne pomoći, ali uprkos brzoj intervenciji, nije bilo preživelih. Tela su izneta nakon višesatnog uviđaja, dok su forenzičari detaljno pregledali svaki deo mesta zločina.
Motiv krvoprolića još uvek nije poznat, s obzirom na to da nije bilo ranijih prijava nasilja u ovoj porodici, istraga je još uvek u toku.
(Kurir)
BONUS VIDEO:
PRIČE IZ HRONIKE: Kako i zašto deca nestaju, koji su razlozi bekstva od kuće - Marija Vukašinović
Preporučujemo
IZBO NOŽEM SVOJE RODITELjE PRE SAMOUBISTVA: Stravični detalji zločina u Kruševcu
27. 12. 2025. u 13:06
UBIO RODITELjE U KRUŠEVCU, PA SKOČIO SA ZGRADE: Policija na licu mesta
27. 12. 2025. u 12:43
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
KAKO DANAS IZGLEDA ALjOŠA VUČKOVIĆ Glumica objavila snimak iz pozorišta: "Veliki i dobri naš!"
GLUMICA Dragana Mićalović dirnula je pratioce objavom na društvenim mrežama, gde je podelila emotivan snimak legendarnog glumca Aljoše Vučkovića iz pozorišta. Na videu se vidi kako glumac peva na sceni.
28. 12. 2025. u 08:48
Komentari (0)