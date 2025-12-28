PREMINULA BRIŽIT BARDO: Odlazak glumačke legende koja je uvek bila autentična - simbol jedne epohe, slobodnog duha i buntovne ženstvenosti

FRANCUSKA glumica Brižit Bardo preminula je danas u 91. godini, saopštila je danas Fondacija Brižit Bardo.

Foto: Profimedia

Rođena 28. septembra 1934. godine u Parizu, Brižit En Mari Bardo bila je mnogo više od filmske zvezde. Postala je globalni simbol jedne epohe – slobodnog duha, buntovne ženstvenosti i prirodne lepote koja nije tražila opravdanje.

Svetsku slavu stekla je filmom „I Bog stvori ženu“ (1956), koji ju je lansirao među najveće ikone svetskog filma. Tokom 1950-ih i 1960-ih, Bardot je bila lice nove Evrope, istovremeno obožavana i osporavana, ali uvek autentična.

Život ispred kamere i bekstvo od slave

Iako je bila jedna od najfotografisanijih žena na svetu, Bardo je rano shvatila tamnu stranu slave. Godine 1973. povukla se iz filma, u 39. godini, napustivši Holivud i filmsku industriju u jeku popularnosti – potez koji je dodatno učvrstio njen mit.

Borba za one bez glasa

Drugi deo njenog života bio je posvećen borbi za prava životinja. Osnovala je Fondaciju Brižit Bardo, koja je decenijama bila jedna od najglasnijih u zaštiti životinja širom sveta. Njeni stavovi često su izazivali polemike, ali nikada ravnodušnost.

Nasleđe koje ostaje

Brižit Bardo ostaje simbol epohe u kojoj su žene počele da odbijaju nametnute uloge, ali i primer ličnosti koja je imala hrabrosti da se povuče, kaže „ne“ i živi po sopstvenim pravilima. Francuska i svet danas se opraštaju od žene koja nije pripadala sistemu – već vremenu koje je sama stvarala.