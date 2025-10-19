Hapšenja i istraga

ŠVERCER „PAO“ NA KOPAONIKU: Policija zaplenila cigarete u vrednosti od 6,5 miliona dinara

Goran Ćirović

19. 10. 2025. u 12:47

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova na Kopaoniku zaplenili su više od 16.400 paklica cigareta bez prateće dokumentacije i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Raški, podneće krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv N.B.(39) iz Uba zbog sumnje da je švercovao promet akciznih proizvoda.

PU Kraljevo (arhiva)

Kako je saopštila PU Kraljevo, policija je u automobilu „micubiši“, kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla 20 paketa sa cigaretama čija se vrednost procenjuje na oko 6,5 miliona dinara.

Cigarete i vozilo su oduzeti i biće predati Poreskoj upravi.

