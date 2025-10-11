"BUNKER" U JAČIMOVIĆEVOM AUTOBUSU: Huligani pravili haos, policija im našla sredstva za nasilje (FOTO)

NA uglu ulica Kornelija Stankovića i Janka Čmelika, došlo je do gađanja autobusa jajima od strane Ognjena Mitrovića, Marka Vuksanovića i Milana Jačimovića, a koje im donela Jana Vukelić u kesi.

Foto: MUP

Nakon toga, u blizini raskrsnice Rumenačke ulice i ulice Kornelija Stankovića, Mitrović, Vuksanović i Jačimović, uništavali su autobuse u kojima su se nalazili patriotski orjentisani građani, koristeći pritom teleskopske palice koje su se nalazile u vozilu marke marcedes, reg. oznake NS680- ZD, kojim je upravljao Mitrović, a koje je trenutno parkirano na Trgu majke Jevrosime, preko puta broja 13.

Foto: MUP

Deo predmeta i dalje nalazi u navedenom vozilu, kao i u stanu Ružice Tumbas, na adresi Koste Šokice br.5. Oni su bili u autobusu autoprevoznika Jačimović, koji je zaustavljen na NIS-ovoj pumpi od strane policajaca, i podvrgnut je kontroli istih.

Autobis Jačimović prevoz koji je išao u Vrbas prevozio je huligane koji su prvo lomili po Novom Sadu, a onda su krenuli da isto učine u Vrbasu i predvodio ih Jačimovićev sin.

U autobusu je bio bunker i vozač je odbijao da otvori vrata policiji. Kada je policija ušla u vozilo, tamo je zatekla neku vrstu bunkera.