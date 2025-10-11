UŠAO SA PIŠTOLJEM I METKOM U CEVI: Drama u najpoznatijem čačanksom klubu

SINOĆ u jednom od najpoznatijih čačanskih klubova odigrala se prava drama kada je u lokal ušao muškarac sa pištoljem imetkom u cevi.

- Reč je o osobi koja je više puta osuđivana, a koja je pre oko dva meseca viđena sa oružjem i u jednom lokalu na obali Morave, kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Policija je odmah stigla na lice mesta i uhapsila muškarca, koji je zadržan do odluke tužilaštva. On će uskoro biti saslušan, a o daljim merama odlučiće nadležni organi.

Za drugim učesnikom incidenta, koji je pobegao sa lica mesta, policija intenzivno traga, a njegovo hapšenje se očekuje uskoro.

