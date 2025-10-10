PRETIO ŽENI I SINU DA ĆE IH RAZNETI BOMBOM: Policija upala u stan u Mirijevu

PRAVA drama odigrala se danas u beogradskom naselju Mirijevo kada je Dušan M. u svom etanu oretio ženi i sinu da će ih razneti bombom, prenose mediji.

Mladić je pozvao policiju, koja je vrlo brzo došla i kod Dušana u džepu pronašla bombu.

Pozvana je i KD ekipa, koja je deaktivirala ručnu granatu.

Dušanu je određeno zadržavanje do 48 sati.

(Informer)

