PRETIO ŽENI I SINU DA ĆE IH RAZNETI BOMBOM: Policija upala u stan u Mirijevu

V.N.

10. 10. 2025. u 11:53

PRAVA drama odigrala se danas u beogradskom naselju Mirijevo kada je Dušan M. u svom etanu oretio ženi i sinu da će ih razneti bombom, prenose mediji.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Mladić je pozvao policiju, koja je vrlo brzo došla i kod Dušana u džepu pronašla bombu.

Pozvana je i KD ekipa, koja je deaktivirala ručnu granatu.

Dušanu je određeno zadržavanje do 48 sati.

(Informer)

