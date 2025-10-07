Hapšenja i istraga

MUP LEGITIMISAO DRŽAVLJANE BIH KOD PIONIRSKOG PARKA: Pronađen bokser i simboli zastave Albanije

Новости онлине

07. 10. 2025. u 08:29

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova zadržali su M. S. (30) i S. R. (22) državljane BiH, zbog prekršaja iz Zakona o strancima, dok će protiv M. S. biti podneta prekršajna prijava i po Zakonu o oružju i municiji.

Foto: MUP

Policija je sinoć, po prijavi legitimisala navedena lica koja su se nalazila ispred Pionirskog parka. Prilikom provere utvrđeno je da nemaju prijavljen boravak na teritoriji Srbije.

Pregledom lica, kod M. S. pronađen je metalni bokser i PVC maska za telefon sa simbolima zastave Albanije.

