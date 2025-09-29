Hapšenja i istraga

POKUŠAO DA PREVEZE SKORO DESET KILOGRAMA DROGE: Na administrativnom prelazu Merdare, uhapšen mladić iz Peći

Dragana ZEČEVIĆ

29. 09. 2025. u 15:01

PRIPADNICI prokupačke policije uhapsili su juče na administrativnom prelazu Merdare A. B. (1991) iz okoline Peći, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

ПОКУШАО ДА ПРЕВЕЗЕ СКОРО ДЕСЕТ КИЛОГРАМА ДРОГЕ: На административном прелазу Мердаре, ухапшен младић из Пећи

foto PU Prokuplje

Kako se navodi u saopštenju, policija je, u saradnji sa Upravom carina, prilikom kontrole automobila „volvo“ kojim je upravljao A. B., ispod sedišta, pronašla sedam paketa sa 7,37 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i dva paketa sa 2,32 kilograma praha za koji se sumnja da je kokain.A. B. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Prokuplju. 

