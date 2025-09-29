POKUŠAO DA PREVEZE SKORO DESET KILOGRAMA DROGE: Na administrativnom prelazu Merdare, uhapšen mladić iz Peći

PRIPADNICI prokupačke policije uhapsili su juče na administrativnom prelazu Merdare A. B. (1991) iz okoline Peći, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

foto PU Prokuplje

Kako se navodi u saopštenju, policija je, u saradnji sa Upravom carina, prilikom kontrole automobila „volvo“ kojim je upravljao A. B., ispod sedišta, pronašla sedam paketa sa 7,37 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i dva paketa sa 2,32 kilograma praha za koji se sumnja da je kokain.A. B. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Prokuplju.