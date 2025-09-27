"UNUK JE KOD NJIH DOŠAO KAMIONOM, POBEGAO DEDINIM AUTOM": Novi detalji jezivog ubistva kod Despotovca
TELA supružnika M.R. (79) i Ž.R. (76) pronašli su rođaci u subotu rano ujutru u selu kod Despotovca nakon što im se nisu javljali na telefon.
Komšije pričaju da su čuli da su u pitanju mlađa ćerka i zet ubijenog bračnog para.
- Unuk M.M. koji je osumnjičen je pre povremeno svraćao, međutim, u poslednje vreme je dolazio češće nego ranije. Baka i deka su bili divni ljudi, radni, skromni i pošteni, a sad šta se desilo, niko ništa ne zna - priča komšija.
Kako kaže, u subotu rano ujutru primetili su veliki broj policije i upaljena svetla u kući. Nikome nije bilo jasno šta se dešava i da se u njihovoj blizini dogodilo dvostruko ubistvo.
Uzeo auto i pobegao
- Pomislili smo odmah da se sa njihovim unukom nešto dogodilo jer smo videli njegov kamion. Tek smo posle shvatili da je on došao do bake i deke kamionom, da ih je ubio, a onda pobegao dedinim autom - priča komšija.
Podsetimo, na licu mesta je uzet DNK, otisci, a na osnovu zgrušavanja krvi sumnja se da su supružnici ubijeni juče. Povrede su im nanete oštrim predmetom, najverovatnije nožem.
(Blic)
