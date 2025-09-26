SRPSKA POLICIJA RAZOTKRILA OPASNU MREŽU: Dvoje uhapšeno zbog organizovanja ratovanja van zemlje
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije - Službe za borbu protiv terorizma u saradnji sa Bezbednosno informativnom agencijom i nadležnim tužilaštvima, uhapsili su dve osobe zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično delo organizovanje učestvovanja u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi.
Uhapšeni L. P. (1988) i S. S. (1978) terete se da su organizovali borbeno-taktičke obuke za državljane Moldavije i Rumunije, koja je, kako se sumnja, za cilj imala obučavanje za efikasnije pružanje fizičkog otpora policijskim službenicima Moldavije u slučaju nereda tokom izbornog dana u toj zemlji, zakazanog za 28. septembar ove godine.
Kako se sumnja L. P. je organizovao i finansirao obuku koja je sprovedena u jednom ugostiteljskom objektu u blizini Loznice, dok se S. S. tereti da mu je u tome pomagao.
Obuka je, kako se sumnja, sprovedena u periodu od 16. jula do 12. septembra za između 150 i 170 državljana Moldavije i Rumunije.
Policija je prilikom pretresa stana osumnjičenih od njih oduzela laptopove, mobilne telefone, kao i uređaj za detektciju i praćenje radio-frekventnih signala, dok je od osumnjičenog S. S. oduzet i pištolj, zbog čega mu se na teret stavlja i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Nakon pokretanja istrage u vezi sa ovim slučajem, Ministarstvo pravde Republike Srbije od Republike Moldavije putem međunarodne pravne pomoći zatražiće informacije i dokaze radi daljeg vođenja postupka.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Šapcu.
