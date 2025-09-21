Hapšenja i istraga

HAOS USRED BELA DANA: Nadrogiran "audijem" jurio gradom brzinom većom od 250 km/h (VIDEO)

В.Н.

21. 09. 2025. u 07:07

PRIPADNICI Uprave saobraćajne policije su juče oko 14 časova, presretačem zaustavili vozilo marke ''audi'' koje se na državnom putu Pančevo-Opovo kretalo brzinom od 252,8 kilometra na čas, na delu puta gde je brzina ograničena na 80 kilometara na čas.

ХАОС УСРЕД БЕЛА ДАНА: Надрогиран аудијем јурио градом брзином већом од 250 км/х (ВИДЕО)

Foto: pixabay

Vozilom je upravljao tridesetjednogodišnji A.J. za kojeg je testiranjem utvrđeno da je bio pod dejstvom kokaina, saopšteno je iz MUP-a.

Vozač je isključen iz saobraćaja i zadržan u službenim prostorijama i protiv njega će biti podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje i vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HAOS NA NOVOM BEOGRADU: Prijavili policiji da im je polomljen prozor, usledio neviđeni karambol
Hapšenja i istraga

0 2

HAOS NA NOVOM BEOGRADU: Prijavili policiji da im je polomljen prozor, usledio neviđeni karambol

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Novi Beograd, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su A. Č. (2000), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, dok će protiv dvadesetčetvorogodišnje devojke biti podneta krivična prijava u redovnom postupku za isto krivično delo.

20. 09. 2025. u 20:06

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)