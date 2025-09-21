HAOS USRED BELA DANA: Nadrogiran "audijem" jurio gradom brzinom većom od 250 km/h (VIDEO)

PRIPADNICI Uprave saobraćajne policije su juče oko 14 časova, presretačem zaustavili vozilo marke ''audi'' koje se na državnom putu Pančevo-Opovo kretalo brzinom od 252,8 kilometra na čas, na delu puta gde je brzina ograničena na 80 kilometara na čas.

Foto: pixabay

Vozilom je upravljao tridesetjednogodišnji A.J. za kojeg je testiranjem utvrđeno da je bio pod dejstvom kokaina, saopšteno je iz MUP-a.

Vozač je isključen iz saobraćaja i zadržan u službenim prostorijama i protiv njega će biti podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje i vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci

