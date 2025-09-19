OVO JE TAKSISTA KOJI JE UBIJEN U ČAČKU: ''Stara garda'' se oprostila od njega (FOTO)
TAKSISTA (50) iz Čačka ubijen je sinoć u jednom ugostiteljskom objektu.
Policija je u Čačku uhapsila je glumca Vladimira Jocovića (35) i njegovog brata R. J. (33) zbog sumnje da su sa još jednom osobom za kojom se traga, pretukli taksistu (50), koji je podlegao povredama u Opštoj bolnici.
Prijatelji se opraštaju od ubijenog na društvenim mrežama:
- Poslednji pozdrav našem drugu od stare garde... Neka ti je laka zemlja i neka te anđeli čuvaju - stoji u jednoj objavi.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Čačku, uz krivičnu prijavu za ubistvo u saizvršilaštvu.
Vladimir je, inače, diplomirao glumu 2013. na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Dejana Cicmilovića. Glumio je u pozorištu i u televizijskim emisijama, a dobitnik je brojnih nagrada.
