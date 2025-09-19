Hapšenja i istraga

U KUĆI I DVORIŠTU NARKOTICI: U Vrbasu uhapšen osumnjičeni za trgovinu drogom

Ljiljana Preradović

19. 09. 2025. u 15:26

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Vrbasu uhapsili su N. J. (51) iz okoline ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

У КУЋИ И ДВОРИШТУ НАРКОТИЦИ: У Врбасу ухапшен осумњичени за трговину дрогом

Foto: Shutterstock

Pretresom kuće i dvorišta osumnjičenog, policija je pronašla oko 200 grama sasušene marihuane, četiri  stabljike kanabisa i nekoliko semenki ove biljke. Takođe, pronađena je i vaga za precizno merenje.

N. J. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Somboru.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TATA JE VIKAO I DOZIVAO MAMU: U Višem sudu pušten snimak ispitivanja ćerke Zorana i Jelene Marjanović
Suđenja

0 0

TATA JE VIKAO I DOZIVAO MAMU: U Višem sudu pušten snimak ispitivanja ćerke Zorana i Jelene Marjanović

POSLEDNjI put kad sam videla mamu, sećam se da je ona vozila auto do nasipa i da smo sišli niz brdo. Mama se popela na nasip i otišla da trči putem. Jedno vreme smo je videli, a posle više nismo zbog šume. Tata i ja smo dole preskakali vijaču. Mama je imala plavu trenerku, ali se ne sećam da li je cela bila plava ili nije. Onda smo videli da mame nema i počeli smo da je tražimo. Tata je vikao i dozivao mamu, zvao je na telefon, ali se ona nije javljala, a kasnije je zvao i policiju.

19. 09. 2025. u 15:58

Politika
Tenis
Fudbal
MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju

MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju