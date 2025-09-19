U KUĆI I DVORIŠTU NARKOTICI: U Vrbasu uhapšen osumnjičeni za trgovinu drogom

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Vrbasu uhapsili su N. J. (51) iz okoline ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: Shutterstock

Pretresom kuće i dvorišta osumnjičenog, policija je pronašla oko 200 grama sasušene marihuane, četiri stabljike kanabisa i nekoliko semenki ove biljke. Takođe, pronađena je i vaga za precizno merenje.

N. J. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Somboru.