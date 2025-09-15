RODITELJIMA STIGAO ZASTRAŠUJUĆ MEJL IZ RIBNIKARA: Čovek ekspresno uhapšen ispred škole, evo i zašto

NEPOZNATI muškarac uhapšen je danas ispred OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu jer je uznemiravao decu i pokazivao im polni organ, saznaje Telegraf.

Roditelji su dobili hitno obaveštenje od pomoćnice direktora škola da večeras posle nastave dođu po decu u školu, jer je, kako su saopštili, "primećen čovek sumnjivog ponašanja i izgleda".

"Pošaljite roditeljima poruku da večeras dođu po decu u školu. Malo pre je primećeb čovek sumnjivog ponašalja i izgleda. Krenule su policijske patrole. Deca su u školi i svi su dobro"

Naime, čovek je svlačio pantalone i ponašao se "čudno".

Situacija je odmah prijavljena policiji, a ubrzo je čovek pronađen i uhapšen.

Niko od učenika nije povređen, deca su ostala u školi, a nastava je nastavljena nesmetano da se odvija kao i do sada.

