RODITELJIMA STIGAO ZASTRAŠUJUĆ MEJL IZ RIBNIKARA: Čovek ekspresno uhapšen ispred škole, evo i zašto
NEPOZNATI muškarac uhapšen je danas ispred OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu jer je uznemiravao decu i pokazivao im polni organ, saznaje Telegraf.
Roditelji su dobili hitno obaveštenje od pomoćnice direktora škola da večeras posle nastave dođu po decu u školu, jer je, kako su saopštili, "primećen čovek sumnjivog ponašanja i izgleda".
- Dragi svi,
Dobila sam upravo poruku od pomoćnice direktora koju prenosim u potpunosti:
"Pošaljite roditeljima poruku da večeras dođu po decu u školu. Malo pre je primećeb čovek sumnjivog ponašalja i izgleda. Krenule su policijske patrole. Deca su u školi i svi su dobro"
Molim vas prenesite roditeljima u svojim odeljenjima.
Hvala - navodi se u mejlu.
Naime, čovek je svlačio pantalone i ponašao se "čudno".
Situacija je odmah prijavljena policiji, a ubrzo je čovek pronađen i uhapšen.
Niko od učenika nije povređen, deca su ostala u školi, a nastava je nastavljena nesmetano da se odvija kao i do sada.
