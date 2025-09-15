Hapšenja i istraga

RODITELJIMA STIGAO ZASTRAŠUJUĆ MEJL IZ RIBNIKARA: Čovek ekspresno uhapšen ispred škole, evo i zašto

15. 09. 2025. u 16:21

NEPOZNATI muškarac uhapšen je danas ispred OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu jer je uznemiravao decu i pokazivao im polni organ, saznaje Telegraf.

Foto: Z. Jovanović

Roditelji su dobili hitno obaveštenje od pomoćnice direktora škola da večeras posle nastave dođu po decu u školu, jer je, kako su saopštili, "primećen čovek sumnjivog ponašanja i izgleda".

- Dragi svi,

Dobila sam upravo poruku od pomoćnice direktora koju prenosim u potpunosti:

"Pošaljite roditeljima poruku da večeras dođu po decu u školu. Malo pre je primećeb čovek sumnjivog ponašalja i izgleda. Krenule su policijske patrole. Deca su u školi i svi su dobro"

Molim vas prenesite roditeljima u svojim odeljenjima.

Hvala - navodi se u mejlu. 

Naime, čovek je svlačio pantalone i ponašao se "čudno".

Situacija je odmah prijavljena policiji, a ubrzo je čovek pronađen i uhapšen.

Niko od učenika nije povređen, deca su ostala u školi, a nastava je nastavljena nesmetano da se odvija kao i do sada.

