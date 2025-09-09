Hapšenja i istraga

POLICIJA PRETRESLA STANOVE I AUTOMOBILE U BEOGRADU: Uhapšena dva dilera (FOTO)

В. Н.

09. 09. 2025. u 19:04

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Policijskom upravom Kragujevac, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, zaplenili su veću količinu različitih narkotika i uhapsili dve osobe.

ПОЛИЦИЈА ПРЕТРЕСЛА СТАНОВЕ И АУТОМОБИЛЕ У БЕОГРАДУ: Ухапшена два дилера (ФОТО)

Foto: MUP

Uhapšeni su D. E. (57) iz Topole zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i Z. K. (50) iz okoline Sopota zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Foto: MUP

Policijski službenici su prilikom pretresa stanova i automobila koje su osumnjičeni koristili na području Beograda zaplenili oko dva kilograma heroina, oko 800 grama kokaina i oko 10 kilograma smese za uvećanje mase narkotika, dok su kod Z. K. pronađeni i revolver i dve ručne bombe.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

(Blic)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OTKRIVENO KO JE IZBO NOŽEM TROJE LJUDI KOD PALATE ALBANIJA: Napadač uhapšen, utvrđeno da su i sve žrtve osuđivana lica
Hapšenja i istraga

0 0

OTKRIVENO KO JE IZBO NOŽEM TROJE LJUDI KOD PALATE ALBANIJA: Napadač uhapšen, utvrđeno da su i sve žrtve osuđivana lica

RANO jutros, oko 3 sata, kod palate "Albanija" u centru Beograda došlo je do tuče više osoba, usled čega su povređene tri osobe koje su prevezene u Urgentni centar, a o slučaju je obavešteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu koje je naložilo da se utvrde sve okolnosti slučaja, kao i da se pribave snimci sa nadzornih kamera.

09. 09. 2025. u 22:24

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA - ALBANIJA PRED PRAZNIM TRIBINAMA?! Alarmantna situacija u borbi za Svetsko prvenstvo u fudbalu!

SRBIJA - ALBANIJA PRED PRAZNIM TRIBINAMA?! Alarmantna situacija u borbi za Svetsko prvenstvo u fudbalu!