POLICIJA PRETRESLA STANOVE I AUTOMOBILE U BEOGRADU: Uhapšena dva dilera (FOTO)

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Policijskom upravom Kragujevac, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, zaplenili su veću količinu različitih narkotika i uhapsili dve osobe.

Foto: MUP

Uhapšeni su D. E. (57) iz Topole zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i Z. K. (50) iz okoline Sopota zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Foto: MUP

Policijski službenici su prilikom pretresa stanova i automobila koje su osumnjičeni koristili na području Beograda zaplenili oko dva kilograma heroina, oko 800 grama kokaina i oko 10 kilograma smese za uvećanje mase narkotika, dok su kod Z. K. pronađeni i revolver i dve ručne bombe.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

(Blic)