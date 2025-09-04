Hapšenja i istraga

AKCIJA POLICIJE: Uhapšen G.V, osumnjičen za ubistvo ispred kafića u Novom Sadu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 09. 2025. u 21:23

POLICIJA je uhapsila G.V. osumnjičenog da je pre nekoliko dana u Novom Sadu ubio D.M.

АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ: Ухапшен Г.В, осумњичен за убиство испред кафића у Новом Саду

Foto: Lj.P.

On je osumnjičen da je nožem nasmrt izbo D.M. i potom pobegao.

D.M. je ubijen u noći između 2. i 3. septembra ispred kafića u novosadskom naselju Detelinara.

(Tanjug)

