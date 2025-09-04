AKCIJA POLICIJE: Uhapšen G.V, osumnjičen za ubistvo ispred kafića u Novom Sadu
POLICIJA je uhapsila G.V. osumnjičenog da je pre nekoliko dana u Novom Sadu ubio D.M.
On je osumnjičen da je nožem nasmrt izbo D.M. i potom pobegao.
D.M. je ubijen u noći između 2. i 3. septembra ispred kafića u novosadskom naselju Detelinara.
(Tanjug)
