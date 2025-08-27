Hapšenja i istraga

UHAPŠEN BLOKADER U NOVOM SADU: Udarao policiju pesnicama ispred Filozofskog fakulteta

Новости онлине

27. 08. 2025. u 19:16

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su M. M. (1983) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

УХАПШЕН БЛОКАДЕР У НОВОМ САДУ: Ударао полицију песницама испред Филозофског факултета

FOTO TANJUG/ SAŠKA DROBNJAK

- Kako se sumnja, on je, sinoć, na neprijavljenom javnom okupljanju ispred Filozofskog fakulteta, nasrnuo na pripadnike interventne jedinice policije, odgurivao ih i udarao pesnicama - navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu. Policijska uprava u Novom Sadu nastavlja rad na identifikaciji i pronalasku ostalih lica koja su, sinoć, ispred Filozofskog fakulteta, učestvovala u napadu na policijske službenike, navodi se u saopštenju.

Ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, u koji je juče ujutro ušao dekan Milivoj Alanović i nekoliko profesora, sinoć se okupila grupa studenata u blokadi i građana, a nakon što je deo studenata u blokadi ušao na Filozofski preko Pravnog fakulteta, dekan je pozvao policiju.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su okupljeni demonstranti bez ikakvog razloga fizički napali pripadnike policije pokušavajući da spreče dolazak policajaca do zgrade, gurali ih i verbalno vređali.

