UHAPŠEN UKRAJINAC: Drama na Petlovom brdu - Dvojica flašom razbila čoveku glavu

UKRAJINAC J. L. (35) uhapšen je, dok policija traga za M.Ć. (37), zbog sumnje da su fizički napali jednog građanina ali i policajca koji je došao po prijavi građana. Ni to nije sve već je pas koji je bio sa M.Ć, ujeo policajca za nogu!

D.N.

Kako se nezvanično saznaje, napad se dogodio sinoć oko 21 sata kada su dvojica nasilnika jednog muškarca udarila flašom u glavu.

Svađa i napad se dogodio u jednom lokalu na Petlovom brdu kada su dvojica nasilnika napala vlasnika.

- Udarili su ga flašom u glavu i to je prijavljeno policiji. Ubrzo je stigla patrola, jedan od policajaca je prišao napadačima i tražio im lične krate. Umesto da se legitimušu oni su fizički nasrnuli i na njega. Vikali su da neće da mu daju lične karte, psovali ga i gurali - rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Kako je naveo jedan od napadača je imao psa on je sve vreme kidisao na policajaca.

- U jednom trenutku ujeo je policajca za nogu. Ukrajinac je psovao policajce i obojica su krenula da guraju jednog od njih. Potom je pas kog je držao M.Ć. ujeo policajca za nogu. Obojica su krenula da beže - rekao je izvor.

Policajci su uhapsili Ukrajinca, a M.Ć je pobegao sa psom i policija intezivno traga za njim, dok je muškarac kog su udarili flašom u glavu prevezen je u Urgentni centar.

Prema takođe nezvaničnim informacijama, M. Ć. je poznat policiji odranije.

