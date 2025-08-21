OGLASIO SE MUP O NAPADU NA POLICAJCA: Uhapšen napadač iz Mionice
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Mionici uhapsili su A. T. (2003) iz okoline Mionice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.
Sumnja se da je on noćas, oko sat posle ponoći, mačetom više puta posekao po rukama i stomaku tridesetjednogodišnjeg pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji je bio van dužnosti.
Pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova zbrinut je u Urgentnom centru Valjevo gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede opasne po život, a potom je prevezen u Klinički centar u Beogradu.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Valjevu, A. T. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
Komentari (0)