OGLASIO SE MUP O NAPADU NA POLICAJCA: Uhapšen napadač iz Mionice

21. 08. 2025. u 11:26

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Mionici uhapsili su A. T. (2003) iz okoline Mionice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Sumnja se da je on noćas, oko sat posle ponoći, mačetom više puta posekao po rukama i stomaku tridesetjednogodišnjeg pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji je bio van dužnosti.

Pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova zbrinut je u Urgentnom centru Valjevo gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede opasne po život, a potom je prevezen u Klinički centar u Beogradu.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Valjevu, A. T. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

