DONETA PRESUDA: Vaspitačica osuđena na dve godine zatvora

Jelena Stojković

19. 08. 2025. u 16:24

SURDULIČKI Osnovni sud doneo je nepravosnažnu presudu kojom se vaspitačica M.S. iz Vladičinog Hana proglašava krivom i kažnjava na dve godine zatvora, zbog krivičnog dela „napuštanje nemoćnog lica“.

Vaspitačica je osuđena zbog slučaja smrti četvorogodišnjeg dečaka D.Đ. koji je preminuo nakon što je progutao žir u vrtiću.

Tokom suđenja, nakon saslušanja svedoka, potvrđeni su navodi iz optužnice da okrivljena M.S. nije bila u prostoriji sa decom, u trenutku kada je jedno od dece stavilo žir u usta pokojnom D.Đ., 27. decembra 2022. godine.

Vaspitačica M.S. se tokom suđenja, izjašnjavala da nije kriva za delo koje joj se stavlja na teret, ali je priznala je da je decu ostavila bez nadzora 9 minuta.

Na ovu presudu okrivljena ima pravo žalbe.

