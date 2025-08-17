Hapšenja i istraga

OGLASIO SE MUP O SINOĆNOM DIVLJANJU BLOKADERA: Povređeno šest policajaca, zadržano 16 lica

Новости онлине

17. 08. 2025. u 09:13

TOKOM jučerašnjih neprijavljenih javnih okupljanja u Srbiji povređeno je ukupno šest policijskih službenika, dovedeno je 56 lica, zadržano je 16 lica zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, dok će protiv 35 lica biti podnete prekršajne prijave, saopštio je danas MUP.

ОГЛАСИО СЕ МУП О СИНОЋНОМ ДИВЉАЊУ БЛОКАДЕРА: Повређено шест полицајаца, задржано 16 лица

MUP

Kako se precizira, u Policijsku upravu za grad Beograd dovedeno je 27 lica, zadržano je jedno lice, a protiv 22 lica biće podnete prekršajne prijave.

U Policijsku upravu u Valjevu dovedeno je 29 lica, zadržano je 15 lica, protiv 13 lica biće podnete prekršajne prijave, a povređeno je šest policijskih službenika Žandarmerije, svi sa lakšim telesnim povredama.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RODITELJI U NEVERICI DA SU U SEKUNDI IZGUBILI DVA SINA: Saobraćajka u Busijama odnela braću Predraga i Lazara (FOTO)
Nesreće

0 5

RODITELJI U NEVERICI DA SU U SEKUNDI IZGUBILI DVA SINA: Saobraćajka u Busijama "odnela" braću Predraga i Lazara (FOTO)

BRAĆA iz beogradskog naselja Ugrinovci, vozač Predrag U. (19) i suvozač Lazar U. (17), poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se oko 14 časova dogodila u Zemunskoj ulici, u pravcu prema Batajnici. U nesreći su učestvovali kamion i putnički automobil. Zasad nije poznato kako je došlo do nesreće, a dvojica tinejdžera u putničkom vozilu podlegli su povredama na licu mesta.

16. 08. 2025. u 15:25

Politika
Tenis
Fudbal