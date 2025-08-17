OGLASIO SE MUP O SINOĆNOM DIVLJANJU BLOKADERA: Povređeno šest policajaca, zadržano 16 lica
TOKOM jučerašnjih neprijavljenih javnih okupljanja u Srbiji povređeno je ukupno šest policijskih službenika, dovedeno je 56 lica, zadržano je 16 lica zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, dok će protiv 35 lica biti podnete prekršajne prijave, saopštio je danas MUP.
Kako se precizira, u Policijsku upravu za grad Beograd dovedeno je 27 lica, zadržano je jedno lice, a protiv 22 lica biće podnete prekršajne prijave.
U Policijsku upravu u Valjevu dovedeno je 29 lica, zadržano je 15 lica, protiv 13 lica biće podnete prekršajne prijave, a povređeno je šest policijskih službenika Žandarmerije, svi sa lakšim telesnim povredama.
