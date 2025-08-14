UHAPŠEN BLOKADER-NASILNIK U BEOGRADU: Kamenicama gađao policiju kod Pravnog (VIDEO)

Crvena zvezda i Leh Poznanj su bili u centru pažnje zvezdaškog dela javnosti, a pred taj revanš meč 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, koji je odigran u utorak u Beogradu, "delije" su dobile važno upozorenje od svog voljenog kluba. Jedna osoba se nije pridržala tog apela i... moglo bi to baš skupo da košta srpskog prvaka.