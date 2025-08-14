Hapšenja i istraga

UHAPŠEN BLOKADER-NASILNIK U BEOGRADU: Kamenicama gađao policiju kod Pravnog (VIDEO)

14. 08. 2025. u 16:15

POLICIJA je u Begradu uhapsila blokadera P.Z. koji je identifikovan da je ispred Pravnog fakulteta u Beogradu, gađao policiju kamenicama i drugim predmetima.

O događaju je obavešteno DT VJT, koja je naložila da se osumnjičeni zadrži na osnovu člana 294 ZKP, zbog sumnje da je izvršio nasilničko ponašanje iz člana 344A KZS.

