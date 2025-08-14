KRENULA HAPŠENJA BLOKADERA SILEDŽIJA: Policija privodi odgovorne za divljačko nasilje u Srbiji (VIDEO)
POLICIJA je počela sa hapšenjem blokadera siledžija koji su pravili nerede i izazivali haos širom Srbije.
Hapšenje i u Odžacima
U Odžacima je uhapšen Marko Starčević.
Lisice na ruke stavljene su i Mladenu Marjanoviću iz Odžaka.
Priveden Vladimir Prolo
U Novom Sadu uhapšen je Vladimir Prolo.
Hapšenje u Vrbasu
Uhapšen je Opalić Petar iz Vrbasa (1987 godište), jer je na neprijavljenom skupu 12. avgusta na trgu u Vrbasu gađao kamenjem učesnike skupa SNS.
U Vrbasu je uhapšen i Vujičić Vukašin (1978 godište).
Lisice na ruke stavljene su i Draganu Popari (1974).
Hapšenje u Novom Sadu
Uhapšen je i Vučković Ognjen (2005) iz Novog Sada, zbog izvršenog krivičnog dela Uništenje i oštećenje tuđe stvari, 12. avgusta oko 23. 30 časova u Novom Sadu, na štetu Gradske uprave za imovinu.
Hapšenje blokadera nasilnika u Beogradu
Policijski službenici PU za grad Beograd, uhapsili su, zbog narušavanja javnog reda i mira i napada na policijske službenike, Krgović Nikolu (2006), J. N. (2008), Đačić Jovan (2006).
Izvršena je konsultacija sa dežurnim tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji se izjasnio da u radnjama navedenih lica ima elemenata krivičnog dela, kao i da se dva punoletna lica zadrže do 48 časova, a da se maloletnom licu krivična prijava podnese u redovnom postupku.
