KRENULA HAPŠENJA BLOKADERA SILEDŽIJA: Policija privodi odgovorne za divljačko nasilje u Srbiji (VIDEO)

POLICIJA je počela sa hapšenjem blokadera siledžija koji su pravili nerede i izazivali haos širom Srbije.

Hapšenje i u Odžacima

U Odžacima je uhapšen Marko Starčević.

Lisice na ruke stavljene su i Mladenu Marjanoviću iz Odžaka.

Priveden Vladimir Prolo

U Novom Sadu uhapšen je Vladimir Prolo.

Hapšenje u Vrbasu

Uhapšen je Opalić Petar iz Vrbasa (1987 godište), jer je na neprijavljenom skupu 12. avgusta na trgu u Vrbasu gađao kamenjem učesnike skupa SNS.

U Vrbasu je uhapšen i Vujičić Vukašin (1978 godište).

Lisice na ruke stavljene su i Draganu Popari (1974).

Hapšenje u Novom Sadu

Uhapšen je i Vučković Ognjen (2005) iz Novog Sada, zbog izvršenog krivičnog dela Uništenje i oštećenje tuđe stvari, 12. avgusta oko 23. 30 časova u Novom Sadu, na štetu Gradske uprave za imovinu.

Hapšenje blokadera nasilnika u Beogradu

Policijski službenici PU za grad Beograd, uhapsili su, zbog narušavanja javnog reda i mira i napada na policijske službenike, Krgović Nikolu (2006), J. N. (2008), Đačić Jovan (2006).

Izvršena je konsultacija sa dežurnim tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji se izjasnio da u radnjama navedenih lica ima elemenata krivičnog dela, kao i da se dva punoletna lica zadrže do 48 časova, a da se maloletnom licu krivična prijava podnese u redovnom postupku.