ZAPALJIVU TEČNOST BACIO NA KAPIJU PARAĆINSKOG TUŽIOCA:

Zorica Gligorijević

14. 08. 2025. u 14:30

A. S. (1974) iz Ćuprije, kako se sumnja, u toku noći 12. avgusta, bacio zapaljivu tečnost na kapiju porodične kuće osnovnog javnog tužioca u Paraćinu.

ЗАПАЉИВУ ТЕЧНОСТ БАЦИО НА КАПИЈУ ПАРАЋИНСКОГ ТУЖИОЦА:

Foto:Z.Gligorijević

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Ćupriji, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Despotovcu, uhapsili su A. S. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

A. S. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu priavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

