IZ AUTOBUSA UKRAO 10.000 EVRA: U Beogradu uhapšen državljanin Bosne i Hercegovine osumnjičen za najmanje 12 krađa i u Novom Sadu
NOVOSADSKA policija je u saradnji sa Policijskom upravom za Grad Beograd, uhapsili su državljanina Bosne i Hercegovine S. R. (37), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio više krivičnih dela krađa i teška krađa.
Između ostalog, sumnja se da je, prekjuče, na peronu Međumesne autobuske stanice u Novom Sadu, iz autobusa koji saobraća ka inostranstvu, ukrao novac koji su građani slali članovima porodice u drugim zemljama, u ukupnom iznosu od oko 10. 000 evra.
Intenzivnim operativnim radom, policija je, sutradan, rasvetlila ovo krivično delo teška krađa i uhapsila osumnjičenog u Beogradu, a kod njega je pronađena gotovo celokupna svota ukradenog novca koji će biti vraćen vlasnicima.
Sumnja se, takođe, da je S. R. na području Grada Novog Sada učinio još najmanje 12 krivičnih dela krađa i teška krađa.
Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.
