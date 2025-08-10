OSLOBOĐEN SRBIN NA KiM: U petak uhapšen u Kosovskoj Mitrovici
SRBIN koji je u petak, zbog navodnih pretnji, uhapšen na šetalištu u severnom delu Kosovske Mitrovice tokom održavanja festivala "Mitrovica International Jazz Days" koji su organizovali Albanci iz južnog dela grada, pušten je danas na slobodu nakon što mu je istekla mera zadržavanja do 48 sati.
Slučaj protiv njega vodiće se u redovnoj proceduri, naveli su iz takozvane kosovske policije.
Tzv. kosovska policija privela je u petak popodne u severnom delu Kosovske Mitrovice dvojicu muškaraca srpske nacionalnosti od kojih je jedan oslobođen nakon što mu je izrečena novčana kazna zbog navodnog verbalnog napada, dok je drugom po nalogu tužioca određen pritvor zbog navodnih pretnji.
Srbi su bojkotovali džez festival koji su u severnom delu Kosovske Mitrovice organizovali Albanci iz južnog dela grada, a predsednik opštine Severna Mitrovica Erden Atić, izabran na izborima na kojima Srbi nisu učestvovali, dočekan je uz negodovanje i zvižduke.
Džez festival "Mitrovica International Jazz Days" do sada je organizovan u južnom delu Kosovske Mitrovice, a ove godine prvi put je jedna bina postavljena i u severnom delu grada, u neposrednoj blizini Spomenika knezu Lazaru bez konsultovanja srpske zajednice.
(Tanjug)
