I DALJE NEMA ODGOVORA ZAŠTO SU UBIJENI: Dve godine od masakra u Ribikaru

Zašto je postao najmlađi masovni ubica na svetu? Zašto je svojim vršnjacima oduzeo planove, želje, snove, živote? Zašto je njih oduzeo svima? Vreme prolazi, a bol se ne smanjuje. Ona i dalje razara Vlahoviće, Božoviće, Asoviće, Negiće, Dukiće, Aćimoviće, Čikiće, Anđelkoviće, Martinoviće i Kobiljske, babe, dede, stričeve, tetke, kumove... Svi oni se bore sa ispaljenim Kostinim projektilima, koji su ih pogodili u dušu. Oduzeli najdragocenije, najrođenije, najvrednije.

Srce ne prestaje da krvari, a živeti se mora. Za to svoje moranje, svako od njih nalazi svoj način, onu mrvu spasa da se pregura još jedan dan. I danas će svi oni na beogradskim grobljima upaliti sveće za spokoj, mir i sećanje na njihovu decu. Upaliće ih i mnogi drugi, na ovu tužnu godišnjicu streljanja đaka u "Ribnikaru". A tog 3. maja Kosta je zločinom rešavao neke svoje demone. Umislio je da je odbačen, neprihvaćen i rešio da ubija redom. Ideju je dobio kada je odgledao dokumentarce o masovnim ubistvima u školama. I pucao je u decu koja su ga baš prihvatila, koja su mu dolazila u kuću, slala zadatke, tražila po internetu kompozicije...

Tada je ranio omiljenu nastavnicu istorije i još petoro đaka, a među njima i dva najbolja druga. Jedan je i dalje u teškom stanju. Prvog maja Kosta je bio ceo dan sam u kući i pronašao je očeve pištolje. Otvorio je šifru na kasetama u kojima su čuvani i spakovao ih u svoj ranac. Dva dana kasnije, u školu je poneo i 92 metka i četiri Molotovljeva koktela, koje je sam napravio.

Odbijena žalba Kostine majke za kršenje prava

EVROPSKI sud za ljudska prava u Strazburu nije prihvatio pritužbu Miljane Kecmanović, majke dečaka koji je 3. maja 2023. u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i radnika obezbeđenja, zbog njegovog boravka u specijalizovanoj ustanovi u kojoj je od dana kada je počinio masakr. Ovaj sud nije odredio privremenu meru na osnovu predstavke u kojoj je Kecmanovićeva navela da je njen sin "zatvoren u bolnici u nehumanim uslovima", da se "krše njegova osnovna ljudska prava" i "da je pod stalnim nadzorom policije". Kao argument za to da bi on trebalo da bude pušten, navela je da njen sin ima "rešetke na prozorima i da je nedopustivo to što dete ne može da izlazi napolje kada hoće". - Evropski sud za ljudska prava, da je smatrao da je pritužba Miljane Kecmanović osnovana, mogao je da je prihvati i da izrekne privremenu meru. To znači da je taj sud mogao da uputi preporuku da naša država preduzme određene mere, što bi praktično značilo da, na primer, promeni uslove boravka dečaka ubice u ustanovi, ili izda preporuku za njegovo puštanje. Međutim, to se nije dogodilo. Jednostavno rečeno, Evropski sud ne smatra da su boravkom dečaka ubice u specijalizovanoj ustanovi na bilo koji način prekršena njegova prava - objašnjava sagovornik upoznat sa ovim slučajem. U međuvremenu, Kostina majka je zatražila od bolnice u kojoj je smešten njegovu kompletnu medicinsku dokumentaciju, od prvog dana boravka u toj ustanovi. Saglasnost za to da tada trinaestogodišnji učenik sedmog razreda bude smešten u bolnicu odmah posle zločina dala je upravo njegova majka, jer se otac dečaka, Vladimir Kecmanović, od 3. maja 2023. nalazi u pritvoru. U međuvremenu, Miljana Kecmanović je zbog zlostavljanja i zanemarivanja sina pred Višim sudom u Beogradu osuđena na tri godine zatvora, a njen muž zbog istog krivičnog dela, ali i zbog toga što je maloletnog sina vodio u streljanu i učio ga da puca - na 14 i po godina zatvora. Na ove presude su se žalili i očekuje da uskoro bude zakazana sednica Apelacionog suda u Beogradu, na kojoj će biti razmatrana presuda, ali i žalbe.