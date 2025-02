BJELICA: Do kraja godine pod krovom biće 1.500 stanova za učesnike Ekspa 2027.

RADOVI na izgradnji rezidencijalnog kompleksa Ekspa sa 1.500 stanova za učesnike izložbe odvijaju se planiranom dinamikom i očekuje se da objekti budu pod krovom do kraja ove godine, izjavio je danas direktor Građevinske direkcije Srbije Boris Bjelica.

Foto: Tanjug

Bjelica je rekao za Tanjug da će biti izgrađeno 11 stambenih objekata sa ukupno 28 lamela, koji će obuhvatati podrum, prizemlje i sedam spratova, kao i da će stanovi biti različitih struktura, od 37 do 102 kvadratna metra.

Očekuje da svi radovi na izgradnji Ekspo kompleksa budu završeni do polovine 2026. godine.

Ekipa Tanjuga obišla je gradilište u Surčinu zajedno sa direktorom GDS Bjelicom, gde je trenutno angažovano više firmi i kompanija, a na terenu ima više od 1. 200 radnika i oko 500 sredstava mehanizacije. Kako se bude više ulazilo u projekat, sve će biti potreban veći broj radnika, rekao je Bjelica.

Istakao je da su pojedinačni rokovi za projekte u Surčinu različiti, ali da sve mora biti gotovo do kraja 2026. godine. Što se tiče stanova, dodaje da u ovoj godini treba da se završe grubi radovi.

Foto: Tanjug

- Za stanove se nadamo da ćemo do kraja godine zatvoriti krov, da bismo mogli u 2026. da se posvetimo posebno zanatskim instalacionim radovima - rekao je Bjelica.

Kaže da je završeno armiranje i betoniranje temeljnih ploča na svim stambenim objektima.

- Rade se ploče prizemlja, a na pojedinim objektima i ploče prvog sprata. Na gradilištu je ukupno 16 kranova. Više od 500 radnika i oko 50 sredstava mehanizacije je prisutno - rekao je Bjelica.

Objekti su projektovani u skladu sa najvišim standardima, a projektom je predviđena aluminijumska stolarija, troslojni hrastov parket, granitna italijanska keramika.

- Objekti će biti povezani na daljinski sistem grejanja i toplovod. Grejanje će se regulisati prema potrošnji. U pojedinim objektima su predviđeni lokali u prizemlju za različite namene i potrebe budućih stanara - dodao je Bjelica.

Nakon završetka Eskpa 2027, Vlada Srbije će doneti odluku o nameni i eventualnoj prodaji ovih stanova.

- U zoni 1.500 stanova su i buduće garaže. Na ovih devet hektara, što nije malo, to je 90.000 kvadrata, izgradiće se stanovi koji će poslužiti za smeštaj učesnika Ekspa u 2027. godini - istakao je Bjelica.

Dodao je da će biti i desetine lokala različite namene i park sa košarkaškim terenom, dok je kasnije predviđena i škola, kao i vrtić. Govoreći o prostoru gde će biti organizovana specijalizovana izložba Ekspo 2027, Bljelica je rekao da su svi šipovi pobodeni, ukupno 1.650 i da je postavljeno 238 stubova.

- U toku je izgradnja podzemnih galerija, što je vrlo bitno za povezivanje infrastrukture. Gradi se promenada koja će povezivati budući Nacionalni paviljon u okviru Ekspa sa stadionom - naveo je Bjelica.

Na Upravnoj zgradi sajma, površine 18. 000 metara kvadratnih, završeno je betoniranje temeljne ploče i trenutno se radi montaža armature i betoniranje unutrašnjih stubova i zidova hala. Što se tiče Nacionalnog stadiona, kako je rekao Bjelica, to je objekat koji se gradi na parceli od 32 hektara, a visina stadiona biće 50 metara i u toku je završetak postavljanja šipova. Postavljeno je 95 odsto šipova od ukupno planiranih 2.380.

- Na gradilištu Nacionalnog fudbalskog stadiona trenutno se odvijaju radovi na izvođenju temeljnih konstrukcija, nakon toga nastavljamo sa radovima na nasipanju i izgradnji nadzemnih elemenata konstrukcije - rekao je on.

Podsetio je da je kapacitet 52.000 gledalaca i da se gradi prema međunarodnim standardima UEFA, a da će radovi biti gotovi do kraja 2026. godine. Kada je reč o putnoj infrastrukturi, planira se izgradnja 12 kilometara saobraćajnica, pet velikih bulevara sa svom pripadajućom infrastrukturom.

- Dakle, kao što su pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka građeni novobeogradski blokovi, tako i ovde počinjemo od izgradnje infrastrukture i biće izgrađeni i bulevari i biciklističke staze, vodovod, kanalizacija, dve velike napojne trafostanice 110 kroz 35 kilovata, 110 kroz 10 kilovata - rekao je sagovornik Tanjuga. Dodao je da se gradi veliki broj distributivnih stanica, toplotni izvor, gasnomerna-regulaciona stanica.

- Opremanje jedne šire buduće zone od više stotina hektara, tako da i posle Ekspa ova zona može da posluži za dalji razvoj drugih sadržaja, od rezidencijalnih do komercijalnih - rekao je on.

Istakao je da se prostor na kome će biti Ekspo nalazi na raskršću dva velika međunarodna autoputa, na pet, šest kilometara od aerodroma, kao i da gradi i železnička pruga dužine 18 kilometara od Zemun Polja do stadiona preko aerodroma "Nikola Tesla", a rok za završetak radova je do kraja 2026. godine. Dodao je da se u okviru linijske infrastrukture privode kraju radovi na izgradnji kolektora za atmosfersku kanalizaciju. Pored toga, izvode se i radovi koji se odnose na nasipanje peska, jer je celo područje potrebno podići za dva do četiri metra, kako bi se izbegle jako visoke podzemne vode u ovom području i do sada je nasuto oko 900.000 metara kubnih peska. Što se tiče budućeg Centra za vodene sportove, Bjelica je rekao da je u toku finalizacije prve faze projektovanja. Dodao je da se u urbanističkim planovima pominje i izgradnja zabavno-sportskih sadržaja.

Foto: Tanjug

- Biće izgrađeno pristanište na Savi i nove biciklističke staze i novi pristup uz Savu, kao i delom uz motoput i ka Surčinu - rekao je on.

Bjelica je ocenio da je projektno gledano, EXPO 2027. program, jer obuhvata više projekta, koji je svaki za sebe. Direktor preduzeća "Ekspo 2027" Dušan Borovčanin rekao je ranije za Tanjug da do kraja godine očekuje da svoje učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo u Beogradu potvrdi 100 zemalja.

Podsetio je da je Srbija prva i jedina zemlja na prostoru Zapadnog Balkana koja je dobila priliku da organizuje Ekspo i nastoji da maksimalno iskoristi njen potencijal, ne samo za nas, već i za ceo region.

(Tanjug)

