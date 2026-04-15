Pravo na Alimentacioni fond: Evo ko ga ima, kakvi su uslovi i koliki je iznos

NOVI zakon donosi brža rešenja za roditelje - saznajte ko ima pravo, kako funkcioniše fond i kada stiže isplata.

Foto: sebastiano volponi, Universal Images Group North America LLC / Alamy / Profimedia

Usvajanjem Zakona o alimentacionom fondu, građanima Srbije otvorena je mogućnost da brže i jednostavnije ostvare pravo na izdržavanje dece u situacijama kada drugi roditelj izbegava tu obavezu. Ovaj zakon izazvao je veliko interesovanje javnosti i brojna pitanja – od toga ko ima pravo na pomoć, do toga da li država isplaćuje alimentaciju retroaktivno.

Kako bi razjasnilo sve nedoumice, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju objavilo je jasan i sažet vodič kroz funkcionisanje Alimentacionog fonda, sa odgovorima na najčešća pitanja građana.

Vodič Ministarstva daje odgovore na ključne dileme koje zanimaju roditelje:

– Ko ima pravo da se prijavi i koristi sredstva iz Alimentacionog fonda, odnosno u kojim situacijama država preuzima isplatu izdržavanja za dete.

– Da li postoji mogućnost retroaktivne isplate alimentacije i pod kojim uslovima se ona može ostvariti.

– Koliko vremena je potrebno da prođe od podnošenja zahteva do prve isplate sredstava.

– Na koji način se postupak dalje vodi i kako se slučaj prenosi na izvršitelje.

Ovo su najvažniji odgovori koji interesuju sve:

Ko ima pravo da koristi sredstva iz Alimentacionog fonda? Pravo da koriste novac iz Fonda imaju državljani Srbije – maloletna deca, kao i punoletna, na redovnom školovanju i dok ne napune 26 godina – ukoliko imaju status izvršnog poverioca. Ovaj status dobija se kada sud donese rešenje o izvršenju i dostavi ga javnom izvršitelju radi Daljeg sprovođenja.

Da li se podnosi zahtev? Nema nikakvog zahteva niti se pokreće posebna procedura. Sve umesto tebe radi javni izvršitelj.

Koji su još uslovi? Predmet mora da bude kod javnog izvršitelja i mora da prođe dva meseca od dana kada je rešenje o izvršenju dostavljeno roditelju koji izbegava plaćanje alimentacije, odnosno bliskim srodnicima koji su prema sudskoj odluci dužni da daju izdržavanje. Javni izvršitelj mora i da zatraži tvoju saglasnost da se privremeno izdržavanje isplati iz sredstava Fonda. Imaš rok od osam dana da daš saglasnost.

Koliko čekam na isplatu novca? Ukoliko se saglasiš da se sredstva isplate iz Alimentacionog fonda, javni izvršitelj će o tome da obavesti upravljača fonda Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju. Ministarstvo ima rok od 15 dana da donese rešenje o isplati i da iz Fonda prebaci novac na tvoj račun.

Šta ako je izvršni postupak pokrenut pre stupanja na snagu Zakona? Ukoliko je tvoj predmet već kod javnog izvršitelja i duže od dva meseca se izvršenje ne sprovede, izvršitelj u roku od dva meseca od stupanja na snagu Zakona mora da preduzme korake i zatraži tvoju saglasnost da bi alarmirao Fond. Imaš na raspolaganju osam dana da daš saglasnost.

Šta ako se tvoj slučaj nalazi na izvršenju u sudu? Ako se tvoj predmet nalazi u sudu u postupku izvršenja, potrebno je da ga „preusmeriš“ na javnog izvršitelja. Ovaj postupak je besplatan.

Kako da prebaciš predmet kod izvršitelja? Potrebno je da sudu predložiš da sprovođenje izvršenja ustupi javnom izvršitelju. Sud nakon toga donosi odluku i dostavlja mu spise.

Koliki je iznos privremenog izdržavanja iz Alimentacionog fonda? Iz Fonda isplaćuje se mesečni iznos koji je predviđen sudskom presudom, ali tako da on ne može da bude veći od minimalne sume izdržavanja koja se, u skladu sa Porodičnim zakonom, utvrđuje periodično.

Da li država isplaćuje alimentaciju retroaktivno? Država ne isplaćuje zaostale alimentacije, već sa mesečnom uplatom novca započinje nakon donošenja rešenja o isplati.

Do kada traje isplata novca iz Alimentacionog fonda? Država preuzima brigu o detetu i uplaćuje alimentaciju za taj i svaki naredni mesec, sve dok dužnik ne počne da ispunjava svoju obavezu ili ne stekne imovinu.

Šta ako neodgovorni roditelj počne da ispunjava obaveze ili stekne imovinu? Ukoliko, u nekom momentu, počne da se isplaćuje alimentacija ili dužnik stekne imovinu iz koje se mogu namiriti potraživanja, javni izvršitelj o tome obaveštava Ministarstvo, koje stopira prenos sredstava iz Fonda.

Ko proverava da li su se stekli uslovi da se rastereti Alimentacioni fond?

Imovinu dužnika svakog meseca obavezan je da proverava javni izvršitelj. U slučaju da to ne čini, disciplinski odgovara.

Šta se dešava sa dužnikom? Država ima pravo na povraćaj novca. Dugovanje prema državi ne zastareva i podrazumeva kamatu.

Alimentacioni fond predstavlja važan mehanizam zaštite dece i roditelja koji ostaju bez podrške drugog roditelja. Zahvaljujući novom zakonu, proces ostvarivanja prava na izdržavanje postaje brži i efikasniji, uz jasne procedure i podršku nadležnih institucija.

(Espreso)