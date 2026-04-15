Upalila se lampica i vozite na rezervi: Evo kako da maksimalno smanjite potrošnju goriva
VEĆINA vozača ponekad vozi na “rezervi”, a uz ove korisne savete vaš automobil će uspeti da vas preveze bar do najbliže benzinske pumpe.
Isključite klima uređaj u vozilu
Kada vam je svaki mililitar goriva važan, opterećenje motora možete smanjiti tako što ćete isključiti klimu. S druge strane, suprotno popularnom verovanju, isključivanje stereo sistema neće napraviti nikakvu razliku.
Izbegavajte naglo ubrzanje
Ako primetite da vam ponestaje goriva, možda ćete biti u iskušenju da naglo ubrzate da biste došli do prve najbliže benzinske pumpe. Međutim, ovo nije najbolje rešenje, jer pritiskom na papučicu gasa možete i da ubrzate potrošnju goriva.
Nemojte voziti velikom brzinom
Kad smo već kod ubrzanja, bilo bi dobro da usporite da biste uštedeli što više goriva, kada ionako nemate mnogo. Pri brzinama iznad 80 kilometara na sat, efikasnost vaše potrošnje je značajno smanjena.
Izbegavajte naglo kočenje
Preporuka govori sama za sebe - baš kao i naglo ubrzanje, naglo kočenje može štetiti vašem zalihu goriva.
Izbegavajte iznenadno stajanje i kretanje
Laka vožnja bez stalnih zaustavljanja je najoptimalniji način za uštedu goriva. Ako možete, birajte takve rute inače, posebno kada ste "na rezervi“.
(Alo)
