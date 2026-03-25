CENE NAFTE NASTAVLJAJU DA DIVLJAJU: Evo kolika je trenutna vrednost "crnog zlata" na svetskom tržištu
CENE nafte sinoć su ponovo skočile, za oko pet odsto, zbog nastavka tenzija u sukobu na Bliskom istoku.
Do rasta je došlo nakon naglog pada u ponedeljak, većeg od deset odsto, pošto je američki predsednik Donald Tramp nagovestio smirenje rata sa Iranom, preneo je Trejding ekonomiks.
Nafta Brent bila je na nivou od oko 103 dolara po barelu, a američka sirova nafta "WTI" kretala se na oko 92,4 dolara po barelu.
Cena nafte je porasla tokom jučerašnjeg nestabilnog trgovanja, jer su investitori procenjivali eskalaciju geopolitičkih tenzija.
Američki saveznici, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati, zauzeli su čvršći stav protiv Irana nakon napada na njihove teritorije, a Rijad bi mogao da razmotri vojnu akciju ako bude gađana infrastruktura te zemlje.
Postoje znaci da bi se države se države Persijskog zaliva mogle približiti uključivanju u sukob, što bi označilo veliku eskalaciju.
U međuvremenu, Iran je signalizirao da ne namerava da obnovi normalne uslove u Ormuskom moreuzu i isključio je pregovore sa Vašingtonom, iako ima signala diplomatska nastojanja nastavljaju.
