Ekonomija

CENE NAFTE NASTAVLJAJU DA DIVLJAJU: Evo kolika je trenutna vrednost "crnog zlata" na svetskom tržištu

Танјуг

25. 03. 2026. u 07:23

CENE nafte sinoć su ponovo skočile, za oko pet odsto, zbog nastavka tenzija u sukobu na Bliskom istoku.

FOTO: GROK AI

Do rasta je došlo nakon naglog pada u ponedeljak, većeg od deset odsto, pošto je američki predsednik Donald Tramp nagovestio smirenje rata sa Iranom, preneo je Trejding ekonomiks.

Nafta Brent bila je na nivou od oko 103 dolara po barelu, a američka sirova nafta "WTI" kretala se na oko 92,4 dolara po barelu.

Cena nafte je porasla tokom jučerašnjeg nestabilnog trgovanja, jer su investitori procenjivali eskalaciju geopolitičkih tenzija.

Američki saveznici, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati, zauzeli su čvršći stav protiv Irana nakon napada na njihove teritorije, a Rijad bi mogao da razmotri vojnu akciju ako bude gađana infrastruktura te zemlje.

Postoje znaci da bi se države se države Persijskog zaliva mogle približiti uključivanju u sukob, što bi označilo veliku eskalaciju.

U međuvremenu, Iran je signalizirao da ne namerava da obnovi normalne uslove u Ormuskom moreuzu i isključio je pregovore sa Vašingtonom, iako ima signala diplomatska nastojanja nastavljaju.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

Svet

AMERIČKI predsednik Donald Tramp smenio je prethodnu sekretarku za unutrašnju bezbednost, Kristi Noem i nominovao republikanskog senatora Markvejna Malina da je zameni. Malin preuzima jednu od ključnih institucija američke unutrašnje politike, Ministarstvo za unutrašnju bezbednost, koje je takođe najfinansiranija savezna agencija za sprovođenje zakona i centralni stub Trampove imigracione politike.

24. 03. 2026. u 17:18

