VUČIĆ O NIS: MOL želi nastavak razgovora, očekujem povoljne vesti o produženju licence
KADA je u pitanju izgradnja naftovoda, Vučić kaže da je to sa naše strane nekih 108 kilometara i da veruje da će ti projekti opstati.
Na pitanje kako će promena vlasti u Mađarskoj uticati na NIS, kaže:
- Obavili smo razgovor sa predstavnikom MOL-a i verujem da će biti spremni za to. Naravno, to nije lako za potpisati, a naši se tiču rada Rafinerije i činjenice da ne možemo dobiti više obaveza nego što smo imali sa Rusima i nadam se da ćemo naći komrpomis.
MOL želi nastavak razgovora. Rok je produžen do 22. maja, a do 17. aprila imamo licencu i nadam se da će biti produžena. Verujem da je Džej Di Vens obavešten o tom i očekujemo povoljne vesti po tom pitanju - kazao je on.
Sukob u Iranu je počeo zato što su neki hteli smenu režima, uništenje njihovog nuklearnog i balističkog potencijala, a da su sada i Amerikanci rekli da će da blokiraju Ormuski moreuz.
- Znam samo da je nafta skočila sa 95 na 102,8 i da skače strahovitom brzinom i da je nema. Prve probleme ćemo osetiti u keroznu. Srećom imamo značajne količine vojnih rezervi - rekao je on.
Preporučujemo
Komentari (0)