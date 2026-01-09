RENOVIRALI KUĆU STARU 200 GODINA: Pronašli uznemirujuću poruku, sačekala ih je na zidu podruma

Supružnici iz Britanije doživeli su šok iznenađenje tokom renoviranja kuće, stare gotovo dva veka, a koju su nešto ranije kupili. Oni su u podrumu pronašli poruku ispisanu na zidu, koja ih je na trenutak ostavila bez daha, prenosi Mirror.

Foto: Instagram/restoring_oakfield

"Spori projekat"

Hana i Sem kupili su kuću s jasnom idejom da je pažljivo obnove i pretvore u porodični dom. Zdanje je sagrađeno tokom 1840-ih, a odavalo je snažan istorijski karakter. S druge strane, zahtevalo je značajne radove.

Renoviranje su opisali kao “spori projekat“, a čitav proces su odlučili da dokumentuju i objave na Instagramu. Jedan od poslednjih snimaka izazvao je lavinu komentara.

Tokom raščišćavanja podruma, supružnici su ugledali četiri reči, ispisane bojom, koje zvuče kao svojevrsno upozorenje - “Smrt hoda iza tebe“.

Niko ih nije obavestio

Kako Hana priznaje, nisu znali šta da misle, niti su odmah prepoznali “poreklo” poruke. Ipak, dodatnim istraživanjem su shvatili da se ne radi o pretnji, već o stihu iz jedne rok pesme!

Objavljeni snimak otkriva da je ceo podrum oslikan živopisnim bojama i ispunjen citatima legendarnih bendova, poput Pink Flojda i Blek Sabata. Ono što je u prvom trenutku delovalo jezivo, ubrzo je dobilo sasvim drugačiji kontekst.

Hana je objasnila da su bili šokirani, jer ih agent za nekretnine nije obavestio o neobičnoj “dekoraciji”. Ipak, kako kaže, vremenom su prihvatili podrum kao jedinstveni deo kuće, sa snažnim umetničkim i muzičkim identitetom.

Potpuno su promenili doživljaj

Reakcije gledalaca nisu izostale. Snimak je “pokupio” stotine lajkova, dok je sekcija komentara preplavljena pohvalama, šalama i nostalgijom za klasičnom rok-muzikom.

Telegraf