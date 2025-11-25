Ekonomija

ŠTA SU POSLEDICE AKO STANE NIS? Vučić objasnio šta nas čeka ako ne dobijemo licencu od Amerikanaca

25. 11. 2025. u 11:16

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obraća se javnosti iz zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

- Ostalo nam je još danas i sutra da pokušamo da dobijemo luicencu, to zavisi od Amerikanaca. Šta su posledice? Pre svega takozvane sekundarne sankcije. NBS je dobila upozorenje kao i sve poslovne banke koje rade sa NIS-om. Mi time stavljamo u opasnost i naše poslovne banke i našu centralnu banku - to znači da može doći do potpune obustave platnog prometa i usluga prema stanovništvu, prestanka funkcionisanja platnih kartica, izdavanja kredita i svega drugog. Lično sam dobio usmene garantije da neće biti takvih sankcija do ponedeljka kada je trebalo da se donese odluka o operativnoj licenci, neće biti takvih sankcija za NBS i naše poslovne banke i taj usmeni dogovor je funkcionisao. On će funkcionisati i danas i sutra, tako da nema ugrožavanja dok Amerikanci ne obaveste javnost da li su odbili i prihvatili - naveo je Vučić. 

- Ukoliko odbiju, zbog nestašica koje prete biće nam ugroženo funkcionisanje zdravstvenog sistema, pre svega hitne pomoći kao nečega što je od suštinskog značaja. Mi smo se postarali da najmanje do 15. januara fnkcioniše bez problema. Ugrožavanje snabdevanja svih trgovinskih lanaca i osnovnih namirnica građana Republike Srbije. Tu nije samo u pitanju nafta ili naftni derivati, već rekao bih ceo život u Republici Srbiji. Ugrožena proizvodnja svih resusra, uključujući i proizvodnju struje, što može izazvati nesagledive posledice, kako u privredi, domaćinstvima, tako i za svakog građanina ove zemlje. Mi imamo od mazuta, toplana, do dizela koji nam je neophodan, a da ne pričamo kako još uvek ne znamo šta ćemo sa gasom i gasnim elektranama i hoćemo li imati uopšte bilo kakav aranžman. Ugroženo funkcionisanje toplana u gradovima i opštinama, gde temperatura u stanovima i kućama građana može biti niža od očekivane, opšta bezbednost zbog niže mogućnosti funkcionisanja policije i drugih organa, ugroženo funkcionisanje kompletnog transportnog sistema Republike Srbije - kako za robu, tako i javnog prevoza, neminovnost povećanja cene goriva,, ne zbog povećanja cene na kotacijama, ali ako ne dobijemo licencu onda smo u velikom problemu. Morate da računate da je NIS najveći veletrgovac, i da imate mnoge male pumpe koje od njega uzimaju gorivo i onda idu u maloprodaju. Ako morate da uvozite naftne derivate, posebno benzin, troškovi transporta rastu, raste cena, to nam povećava inflaciju i donosi nove probleme. To nam ugrožava i ono što je veoma važno, povlašćenu cenu dizela za poljoprivrednike, koja je u ovom momentu 25 dinara niža nego za sve druge građane. Ne moram da govorim kakve bi to posledice imalo po ukupnu ekonomiju Republike Srbije - smanjenje rasta i svega drugog - dodao je on. 

Uskoro opširnije

