BRITANSKI MEDIJI: Slovačka planira da tuži EU zbog zabrane kupovine ruskog gasa

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 11. 2025. u 20:11

SLOVAČKI premijer Robert Fico naložio je ministrima spoljnih poslova, ekonomije i pravde da analiziraju opcije za podnošenje tužbe protiv Evropske unije zbog planova zajednice da obustavi isporuke ruskog gasa počev od 2028. godine, objavio je „Rojters“.

БРИТАНСКИ МЕДИЈИ: Словачка планира да тужи ЕУ због забране куповине руског гаса

Foto: Profimedia

-Vlada će sledeće nedelje razmatrati dokument, a mi ćemo razmotriti mogućnost podnošenja tužbe, izjavio je Fico, a citira agencija.

On je dodao da će pravni postupak zavisiti od odluke Evropske komisije i garancija za Slovačku.

Međutim, prema „Rojtersu“, premijer nije precizirao iznos planirane tužbe niti pravni osnov na osnovu kojeg će biti podneta.

U oktobru je Savet EU odobrio postepenu zabranu na sve kupovine ruskog gasa počev od 1. januara 2028. godine. Zabrana se odnosi i na gas koji se isporučuje gasovodima i na tečni prirodni gas.

sputnikportal.rs

