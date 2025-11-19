BRITANSKI MEDIJI: Slovačka planira da tuži EU zbog zabrane kupovine ruskog gasa
SLOVAČKI premijer Robert Fico naložio je ministrima spoljnih poslova, ekonomije i pravde da analiziraju opcije za podnošenje tužbe protiv Evropske unije zbog planova zajednice da obustavi isporuke ruskog gasa počev od 2028. godine, objavio je „Rojters“.
-Vlada će sledeće nedelje razmatrati dokument, a mi ćemo razmotriti mogućnost podnošenja tužbe, izjavio je Fico, a citira agencija.
On je dodao da će pravni postupak zavisiti od odluke Evropske komisije i garancija za Slovačku.
Međutim, prema „Rojtersu“, premijer nije precizirao iznos planirane tužbe niti pravni osnov na osnovu kojeg će biti podneta.
U oktobru je Savet EU odobrio postepenu zabranu na sve kupovine ruskog gasa počev od 1. januara 2028. godine. Zabrana se odnosi i na gas koji se isporučuje gasovodima i na tečni prirodni gas.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
PROTESTI U ČEŠKOJ I SLOVAČKOJ: Ko ruši Babiša i Fica?
18. 11. 2025. u 18:48
PREMIJER SLOVAČKE: Nikada neću podržati plan EU da se Kijevu obezbede milijarde evra za rat
14. 11. 2025. u 21:11
FICO JASAN: Dok sam ja premijer, Slovačka neće učestvovati u konfiskaciji ruskih sredstava
08. 11. 2025. u 15:25
UKRAJINSKI VOJNICI: Pogledajte šta Rusi rade u Pokrovsku, ne možemo da ih pratimo
RUSKI vojnici u Pokrovsku deluju kao diverzanske i izviđačke grupe i otežavaju odbranu Ukrajini time što se presvlače u civilnu odeću, izjavio je komandant 68. lovačke brigade, pod pseudonimom "Ljuti", za "Suspilne" 19. novembra.
19. 11. 2025. u 18:42
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)