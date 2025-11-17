Ekonomija

SAGA OKO PRODAJE LUKOILA Britanski Mediji: Američka kompanija zainteresovana za rusku naftnu kompaniju

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 11. 2025. u 18:50

AMERIČKA kompanija „Ševron Korp.“ (Chevron Corp.) istražuje mogućnost kupovine strane imovine „Lukoila“, javlja „Rojters“, pozivajući se na pet izvora upoznatih sa situacijom.

Foto: Profimedia

Ranije je agencija izvestila da je američki investicioni fond „Karlajl“ (Carlyle) zainteresovan za kupovinu strane imovine „Lukoila“. Prema izveštajima medija, fond je razmatrao podnošenje zahteva za američku licencu (za izuzeće od američkih sankcija - IF) kako bi potom započeo due diligence. Istovremeno, „Karlajl“ je obavestio „Lukoil“ o svojim planovima.

Ubrzo je „Lukoil“ objavio da razgovara o prodaji imovine sa nekoliko ponuđača, a zatim je Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD objavila da je produžila rok za odobravanje i zaključivanje ugovora o prodaji „Lukoil Internešenal GmbH“ (LUKOIL International GmbH) i povezane imovine „Lukoil“ do 13. decembra 2025. godine. Međutim, svaka takva transakcija direktno zavisi od dobijanja posebnog odobrenja od OFAC-a.

Velika Britanija je uvela sankcije „Lukoilu“ 15. oktobra, zahtevajući da sve transakcije sa kompanijom budu završene do 29. novembra. Ministarstvo finansija SAD uvelo je sankcije kompaniji 22. oktobra, izdajući dozvolu za obustavljanje poslovanja do 21. novembra. Nekoliko stranih projekata naftne kompanije dobilo je izuzeća od sankcija.

Ubrzo je naftna kompanija objavila nameru da proda svoju stranu imovinu. Kasnije je objavljeno da je „Lukoil“ primio i prihvatio ponudu za otkup svoje strane imovine od međunarodnog trgovca robom „Ganvor“. Ponuda je podrazumevala akviziciju 100% kompanije „Lukoil Internešenal GmbH“, a ključni uslovi posla su bili dogovoreni između strana. Međutim, dogovor je bio onemogućen stavom Ministarstva finansija SAD, koje je navelo da neće dati „Ganvoru“ poslovnu dozvolu sve dok traje sukob u Ukrajini. Shodno tome, kupac je povukao svoju ponudu.

„Ševron“ i „Lukoil“ su jedni od međunarodnih učesnika u eksploataciji polja Tengiz i Karačaganak u Kazahstanu; ovi projekti su dobili izuzeće od sankcija protiv „Lukoila“.

