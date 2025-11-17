JEDNA VALUTA NESTAJE SA DEVIZNOG TRŽIŠTA SRBIJE: Od 1. januara briše se sa kursne liste
IZVRŠNI odbor Narodne banke Srbije (NBS) odlučio je da se zbog ulaska Bugarske u zonu evra, bugarski lev od 1. januara sledeće godine izbriše sa liste valuta kojima se trguje na deviznom tržištu Srbije.
Od 1. januara 2026. bugarski lev se zamenjuje evrom, a NBS će od tada prestati da objavljuje kurs dinara prema levu.
(Tanjug)
