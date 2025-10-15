RUSIJA NASTAVLJA RAD NA NAFTNIM POLJIMA: Moskva spremna da pomogne u obnovi Sirije

RUSIJA je spremna da nastavi rad na naftnim poljima u Siriji, saopštio je vicepremijer Rusije Aleksandar Novak.

„Ruske kompanije već dugo rade na sirijskim naftnim poljima. Postoje polja koja zahtevaju razvoj, a postoje i ona koja su napuštena. A postoje i nova polja. I mi smo spremni da učestvujemo“, rekao je Novak novinarima nakon rusko-sirijskih pregovora.

On je dodao da su ruske kompanije takođe zainteresovane za razvoj saobraćajne infrastrukture i obnovu energetskog sektora.

„Sve u svemu, shvatamo da je Siriji trenutno potrebna obnova. O tome se danas mnogo govorilo na sastanku predsednika (Rusije Vladimira) Putina i predsednika (prelaznog perioda u Siriji Ahmeda) El Šara. Imaju mnogo uništene infrastrukture, uključujući energetsku, železničku i saobraćajnu. Rusija ovde može da pruži podršku. Naše kompanije su takođe zainteresovane za razvoj saobraćajne infrastrukture i obnavljanje energetskog sektora, budući da je izgrađen još u sovjetsko doba“, rekao je Novak.

On je dodao da je Sirija zainteresovana za isporuku ruske pšenice, proizvoda i lekova. Takođe je naveo da su na pregovorima razmatrane humanitarne isporuke Siriji.

Predsednik Rusije Vladimir Putin i privremeni sirijski predsednik Ahmed el Šara održali su u sredu sastanak u Kremlju. Razgovori su trajali više od dva i po sata.

(Sputnjik)