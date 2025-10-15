ZLATAN SAVET STRUČNJAKA ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: Kuću nikada ne kupujte u ovom periodu godine

SVE veći broj ljudi u regionu razmišlja o preseljenju iz gradova u manja mesta, a jedna televizijska emisija u susednoj zemlji pokazala je koliko je ta tema aktuelna kod naših komšija.

Foto: pixabay

U fokusu emisije bio je život na selu i mogućnost kupovine kuća i imanja koja, iako često u lošem stanju, koštaju između 5.000 i 15.000 evra. Takve cene izazvale su veliko interesovanje, jer u vreme kada kvadrat stana u Zagrebu, Splitu ili Dubrovniku košta između 4.000 i 6.000 evra, mnogima zvuči primamljivo kupiti celo imanje za

Cene i investicija

Agent za nekretnine Milić Đoković objašnjava da su cene pre deset godina bile niže, ali su krediti tada bili skuplji.

- Uvek je to igra velikih brojeva. Ako kupujete dom, to može biti dobra odluka, ali ne mora uvek biti najbolja investicija - kaže Đoković.

Oprez sa zimom

On upozorava i da se kuće ne bi smele kupovati zimi, jer se tada ne vidi pravo stanje okućnice i terena.

- Kuću kupujte u proleće ili leto. Zimi vidite samo zidove, a ne ono što čini dom - zemlju, travu, vetar, okruženje - dodaje.

Njegovo iskustvo sa tržištem u unutrašnjosti Srbije slično je onom u Hrvatskoj. Na primer, u Čačku stan od 42 kvadrata prodaje se po ceni od oko 1.300 evra po kvadratu, dok je u Beogradu skoro dvostruko skuplje. U Hrvatskoj je razlika još izraženija: prosečna cena kvadrata u Zagrebu prelazi 3.500 evra, dok se u manjim gradovima poput Bjelovara, Požege ili Gospića kvadrat može naći za oko 1.500 evra, a seoske kuće često i za manje od 40.000 evra.

Romantizovanje života na selu i realnost

Ekonomista Ervin Pašanović upozorava da romantizovanje života na selu često nema dodira sa stvarnošću. –

- Selo kakvo bismo voleli da postoji zapravo nestaje. Da bi život na selu imao smisla, mora postojati proizvodnja. Ako nemaš ozbiljnu poljoprivredu ili zanatsku delatnost, teško je opstati - kaže Pašanović.

Hrvatski analitičari tržišta nekretnina slažu se da kupovina jeftine seoske kuće bez dugoročnog plana može biti više teret nego rešenje, posebno jer mnoge takve nekretnine nemaju osnovnu infrastrukturu i zahtevaju velika ulaganja.

Trend i kod nas

Sličan trend primećen je i u Hrvatskoj, gde sve više mladih parova iz Dalmacije i središnje Hrvatske napušta gradove i obnavlja stare kuće za život ili turizam.

I dok u Srbiji kuća u manjem mestu može koštati koliko jedan kvadrat stana u Beogradu, u Hrvatskoj je razlika još drastičnija. Na oglasima se mogu naći kuće u Slavoniji, Lici i Dalmatinskoj zagori već za 10.000 do 20.000 evra, dok za istu sumu u Zagrebu ne može da se kupi ni garaža.

Stručnjaci upozoravaju da niska cena nije garancija dobrog života. Ruralna područja često nemaju osnovne sadržaje, zdravstvene ustanove ni javni prevoz, a prilagođavanje gradskog stanovništva životu na selu zna biti teže nego što se očekuje, piše Dnevno.

(Alo)