PEČENJARE I RIBARNICE NA UDARU: Poreska pronašla mnogo nepravilnosti

В. Н.

11. 10. 2025. u 15:28

PORESKA uprava otkrila nepravilnosti u 15 od 26 pečenjara i ribarnica, izrekla zabrane i kazne zbog neevidentiranja prometa i neprijavljenih radnika.

Foto: N. Fifić

Poreska uprava je tokom kontrole evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja u 26 pečenjara i ribarnica u njih 15 uočila nepravilnosti i izrekla privremene zabrane obavljanja delatnosti.

Kazne su usledile zbog neevidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja ili neprijavljenih radnika, objavila je Poreska uprava.

Kontrola je sprovođena od 1. septembra do 7. oktobra na području cele Srbije.

Zahvaljujući savremenim alatima novog modela fiskalizacije, Poreska uprava raspolaže svim neophodnim podacima o prometu u realnom vremenu na svakoj maloprodajnoj lokaciji u zemlji, navodi se u saopštenju i dodaje da će Poreska uprava nastaviti sa nadzorom nad izdavanjem fiskalnih računa.

(Kurir)

