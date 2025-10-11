PEČENJARE I RIBARNICE NA UDARU: Poreska pronašla mnogo nepravilnosti
PORESKA uprava otkrila nepravilnosti u 15 od 26 pečenjara i ribarnica, izrekla zabrane i kazne zbog neevidentiranja prometa i neprijavljenih radnika.
Poreska uprava je tokom kontrole evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja u 26 pečenjara i ribarnica u njih 15 uočila nepravilnosti i izrekla privremene zabrane obavljanja delatnosti.
Kazne su usledile zbog neevidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja ili neprijavljenih radnika, objavila je Poreska uprava.
Kontrola je sprovođena od 1. septembra do 7. oktobra na području cele Srbije.
Zahvaljujući savremenim alatima novog modela fiskalizacije, Poreska uprava raspolaže svim neophodnim podacima o prometu u realnom vremenu na svakoj maloprodajnoj lokaciji u zemlji, navodi se u saopštenju i dodaje da će Poreska uprava nastaviti sa nadzorom nad izdavanjem fiskalnih računa.
(Kurir)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
NAUČNICI ZABRINUTI: Otkrili nešto alarmantno što curi ispod okeana oko Antarktika: "Nepoznanica - ne znamo zašto"
NAUČNICI su otkrili alarmantan fenomen na Antarktiku - metan, gas koji snažno zagreva planetu, oslobađa se iz pukotina na morskom dnu "zapanjujućom brzinom" kako se regija zagreva. Ovo otkriće izaziva bojazan da su postojeće prognoze globalnog otopljavanja možda bile podcenjene, piše Si En En.
11. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)