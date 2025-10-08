HITNO SE OGLASIO NIS: Evo šta kažu o odlaganju američkih sankcija

NAFTNA industrija Srbije još nije dobila nikakvo obaveštenje od Ministarstva finansija SAD (OFAC) o eventualnom novom odlaganju sankcija iako je Jadranski naftovod (JANAF) danas obavestio da je dobio produženje licence za transport nafte Srbiji do 15. oktobra.

Foto: Promo

Produženje licence za JANAF do 15. oktobra, prema izvoru Tanjuga, ne znači i automatsko odlaganje najavljenih američkih sankcija za NIS, koje treba da stupe na snagu u ponoć odnosno sutra u šest sati ujutru po lokalnom vremenu.

- Trenutno JANAF nema zvanične informacije o eventualnom izdavanju licence za NIS za navedeni period, niti je moguće predvideti trajanje sankcija i njihov tačan uticaj na poslovanje - dodaje se u saopštenju JANAF-a.

Hrvatska firma naglašava da će pratiti razvoj događaja, ostati u kontaktu sa korisnicima sistema i ključnim akterima i nastaviti da preduzima sve raspoložive aktivnosti kako bi osiguralo stabilno poslovanje i zadovoljstvo akcionara, poslovnih partnera i zaposlenih.

(Tanjug)